S čim vse je v preteklosti šokirala Lady Gaga?

Lady Gaga je pred dnevi oboževalce razveselila z novico, da se odpravlja na glasbeno turnejo, v sklopu katere bo Sloveniji najbližje nastopila v italijanskem Milanu. Zvezdnica, znana po svojih ekstravagantnih oblačilih in odrski scenografiji, je v napovedi turneje obljubila 'teatralni in naelektreni kaos'. Da pri tem ni pretiravala, potrjujejo njene pretekle drzne poteze, s katerimi se je zapisala tako v modno zgodovino kot zgodovino popularne kulture nasploh. S čim vse je v preteklosti šokirala in ukradla poglede?

Surovo meso in neprijeten vonj Najverjetneje najbolj odmevna oprava, ki jo je Lady Gaga v času svoje kariere nosila, je prav obleka, v celoti ustvarjena iz surovega mesa. V surovo meso so bili odeti tudi njeni čevlji in torbica. Zvezdnica je pred časom v pogovoru za Vogue dejala, da je tisti večer oddajala precej neprijeten vonj, pri oblikovanju pa ji je pomagal oblikovalec, ki je sicer vegan. "Želeli smo poslati sporočilo, da ni pomembno, kako se identificiraš," je o potezi, za katero se je odločila leta 2010 na podelitvi nagrad VMA, dejala in se navezala na problematiko nesprejemanja skupnosti LGBTQ+ v ameriški vojski.

Jajce, v katerem je preživela tri dni Leto kasneje, leta 2011, je poglede znova kradla na podelitvi nagrad, tokrat grammyjev. Na rdečo preprogo je prispela v velikem jajcu, v katerega se je zatekla že tri dni pred dogodkom."Če sem iskrena, na rdečih preprogah nerada govorim z ljudmi. Še posebej sem to čutila takrat, saj se mi je zdelo, da to negativno vpliva na moj nastop. Moje bivanje v jajcu predstavlja predanost do moje umetnosti," je povedala leta kasneje za Vogue. Iz jajca, ki so ga naokoli nosili njeni plesalci, je izstopila na začetku nastopa.

Konj iz torbic Leta 2013 je na podelitev ameriških glasbenih nagrad prišla na velikem belem konju, ki sta ga upravljala dva človeka. Kasneje je Gaga razkrila, da je bil konj v celoti ustvarjen iz torbic znamke Chanel. "Ta konj je bila moja torbica," se je v smehu spominjala za Vogue.

Lateks za srečanje s kraljico Gaga se drznosti ni odpovedala niti takrat, ko je imela čast spoznati pokojno kraljico Elizabeto II. Za razliko od večine zvezdnikov, ki so za srečanje z glavo angleške kraljeve družine nadeli klasične in nevpadljive modne kose, je glasbenica izbrala rdeč lateks in drzna ličila."Želela sem se obleči kot kraljica britanske mode, hkrati pa sem to želela narediti na svoj način. Videzu kraljice smo želeli dati pridih sodobnosti," je odločitev za lateks argumentirala za britanski Vogue. In zdi se, da kraljice Gagina drznost ni zmotila, ob srečanju ji je namreč namenila nasmeh in nekaj besed.

Nedrček s pirotehniko Gaga je poglede kradla vse od začetka svoje turneje. Za nastop na podelitvi nagrad MuchMusic Video Awards je leta 2009 nadela nedrček, ki pa je bil vse prej kot navaden kos spodnjega perila. Šlo je za posebno 'napravo', ki se je s pritiskom na gumb začela iskriti. Nedrček s pirotehniko bi prvotno sicer moral biti nedrček, iz katerega bi bruhal ogenj, a se je glasbenica z ekipo strinjala, da bi bilo to prenevarno.

Krvav nastop Istega leta je za šok in ogorčenje poskrbela na podelitvi nagrad VMA, kjer je nastopila s hitom Paparazzi. Med dramatičnim in ekstravagantnim nastopom je poskrbela za glasne vzdihe, ko je začela krvaveti, na koncu pa obvisela pod stropom ter tako na umetniški način prikazala, kaj slava naredi posamezniku.

Alter ego Leta 2011 je Gaga javnosti predstavila svoj alter ego, moškega po imenu Jo Calderone, ki ga je vključila tudi v svoj videospot za pesem You and I. Njegovo podobo si je sposodila tudi za obisk podelitve MTV Video Music nagrad. Prav v tistem obdobju se je Gaga razšla s svojim takratnim partnerjem, lik Calderona pa je izkoristila za upodobitev tako svojih partnerjev kot očeta. "Tega lika ni več z mano," je nedavno razkrila, a dodala, da ji je prav njen alter ego pomagal pri spoznavanju tega, kaj pri moškemu išče. "To je bil velik trenutek zame kot za žensko. Vse strahove, ki sem jih imela o zvezah, sem usmerila v ta karakter."

Kič na Met Gali Leto 2019, zadnje leto, preden je Met Gala za nekaj časa prekinila pandemija, je poskrbelo za kič. Natančneje za kič po definiciji kulturne kritičarke Susan Sontag iz leta 1964, kjer je v eseju Zapiski o kiču izpostavila senzibilnost kiča. Lady Gaga je na rdeči preprogi poskrbela za 16-minutni nastop, v katerem se je preoblekla kar štirikrat. V spremstvu plesalcev in modnega oblikovalca Brandona Maxwella je glasbenica in igralka navdušila vse prisotne, vključno z urednico modne biblije Vogue Anno Wintour, ki je zvezdnico in njene oprave uvrstila med 13 najboljših Met Gala toalet vsega časa.