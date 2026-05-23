S kakšnimi jahtami se lahko pohvalijo dirkači formule 1?

Svet vrhunskega športa in denar gresta z roko v roki. Ne le dizajnerska oblačila, prostorne nepremičnine in dragi avtomobili - med svetovno znanimi športniki je vse več takšnih, ki se lahko pohvalijo, da so lastniki premičnin. Denimo velikih in razkošnih plovil, na katerih se sproščajo v svojem prostem času.

Velikokrat na luksuznih jahtah poleg podjetnikov in zvezdnikov zabavne industrije torej opazimo tudi športnike. In to ne le nogometašev ali košarkarjev, ki slovijo po tem, da si radi privoščijo tovrstne počitnice. Med ponosnimi lastniki takšnih vodnih domov je tudi veliko dirkačev formule 1.

Kateri dirkači imajo v svoji lasti jahte in koliko stanejo?

Tisti, ki se lahko pohvali z najdražjo jahto, vredno okoli 17 milijonov evrov, je Charles Leclerc. Zvezdniški dirkač Ferrarija ima v lasti plovilo, dolgo 31 metrov, ki ima pet kabin in sprejme 10 gostov.

Charles Leclerc FOTO: Instagram

Drugi na lestvici najdražjih je Max Verstappen. Dirkač ekipe Red Bull Racing dopustuje na 33,3 metra dolgi jahti s petimi kabinami, ki doseže skoraj 50 km/h. Takšno plovilo je vredno okoli 14 milijonov evrov.

Max Verstappen FOTO: Instagram

Nekoliko cenejša, pa zato nič manj luksuzna ni jahta Nica Rosberga. Nekdanji nemški dirkač formule 1 ima v lasti 24 metrov dolgo plovilo s štirimi kabinami, ki sprejme osem gostov. Vredno je okoli osem milijonov evrov.

Nico Rosberg FOTO: Instagram

Tudi Fernando Alonso se lahko pohvali s svojim vodnim domom, ki meri 18,3 metra, ima štiri kabine in sprejme osem gostov. Za razliko od starejšega nemškega kolega pa je španski dirkač, ki dirka za Aston Martin, zanjo odštel 'le' nekaj več kot štiri milijone.

Fernando Alonso FOTO: Instagram

Le manj kot meter daljšo jahto ima tudi dirkač Mercedesa George Russell. 28-letnik si je privoščil plovilo, dolgo 19 metrov s tremi kabinami, ki doseže hitrost do 89 km/h, vredno pa je okoli 2,6 milijona evrov.

George Russell FOTO: Instagram

Poleg vseh dirkačev pa v formuli 1 najdemo še enega lastnika velikanske, kar 80 metrov dolge superjahte. 196 milijonov evrov je moral za plovilo s sedmimi kabinami, ki sprejme 14 gostov, odšteti Lawrence Stroll. Za bogataša to prav gotovo ni bil prevelik strošek, saj je kanadski poslovnež delni lastnik in izvršni predsednik Aston Martina ter lastnik njihovega moštva formule 1.

Lawrence Stroll FOTO: Instagram