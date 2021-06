S parado Pozdrav zastavi obeležili 95. rojstni dan britanske kraljice

Britanska kraljica Elizabeta II. je uradno praznovala svoj 95. rojstni dan, ki so ga obeležili z okrnjeno različico parade Trooping the Colour (Pozdrav zastavi). Na gradu Windsor so se med drugim zbrali vojaki, ki so med pandemijo pomagali lokalnim skupnostim in zdravstvenim delavcev ali so služili v tujini.

Kraljica je se je rodila 21. aprila 1926, a njen rojstni dan Britanci vsako leto obeležijo z uradno slovesnostjo drugo soboto v juniju z znamenito parado Trooping the Colour. Običajno ta poteka v Londonu, na njej pa sodeluje več sto pripadnikov britanskih sil, ogleda si jo več tisoč gledalcev. Zaradi pandemije pa so jo že drugo leto odpovedali. Namesto tega je potekala v okrnjeni obliki na gradu Windsor, kjer kraljica prebiva od začetka izbruha novega koronavirusa. Podpolkovnik Guy Stone, ki je letos organiziral praznovanje kraljičinega rojstnega dne, je želel ustvariti vesel dan, ki si ga bo kraljica zapomnila. Po letu pretresov za kraljevo družino, ko je Elizabeta II. med drugim izgubila soproga, princa Filipa, je bilo slavje pozitiven dogodek. Na paradi je sodelovalo okoli 275 pripadnikov britanskih sil s 70 konji, lani je bilo na slovesnosti le 85 vojakov. V paradi je uživalo tudi nekaj gostov, ki so si dogodek ogledali sede.