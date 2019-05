S partnerico sta se razveselili hčerke

''Na hitro se vam oglasim, da z vami delim največjo srečo, ki sva jo občutili v svojem življenju. Predstavljam vam najino popolno in čudovito dojenčico, Noah,'' je Joy Huerta s temi besedami na Instagramu oznanila rojstvo svoje hčerke Joy Huerta . Nove članice družine pa se je razveselil tudi pevkin brat Jesse , s katerim ustvarjata kot duo Jesse & Joy .

''Umiram od ljubezni s tem novim koščkom nebes, hvala Bogu za to novo življenje in še en blagoslov za našo družino ... Kako zelo blagoslovljen in srečen sem!'' je pod fotografiji, na katerih pestuje svojo nečakinjo, zapisal ponosni stric Jesse.