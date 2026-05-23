Tuja scena

S podelitvijo nagrad se bo v Cannesu sklenil 79. filmski festival

Cannes, 23. 05. 2026 16.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
Cannes filmski festival

Po več kot desetih dneh trjanja se bo na današnji sklepni slovesnosti zaključil prestižni filmski festival v Cannesu. Danes bodo tako razglasili nagrajence 79. mednarodnega filmskega festivala. V konkurenci za glavne nagrade je 22 filmov, ki jih ocenjuje velika festivalska žirija, tokrat pa ji predseduje južnokorejski režiser Park Chan-wook.

Med favoriti za nagrade, s podelitvijo katerih bodo nocoj sklenili 79. filmski festival v Cannesu, je film Vaterland (Očetnjava) poljskega režiserja Pawla Pawlikowskega. Črno-beli film prepleta politično zgodovino in intimni odnos med očetom in hčerko, pisateljem Thomasom Mannom in njegovo hčerko Eriko, ki potujeta od Frankfurta do Weimarja po domovini, ki je leta 1949 v ruševinah. Revija Deadline je film označila za "vzor umetniške discipline".

Ustvarjalci filma Vaterland August Diehl, Hanns Zischler, Pawel Pawlikowski in Sandra Huller.
FOTO: Profimedia

Številne kritike je prepričal tudi film All of a Sudden (Nenadoma) japonskega režiserja Ryusukeja Hamaguchija. Tih in meditativen film pripoveduje o direktorici doma za ostarele v Parizu, ki želi uvesti novo metodo oskrbe, a naleti na odpor. Ko spozna japonsko umetnico, ki umira za rakom, se med ženskama razvije globoka vez.

Ustvarjalci filma All of a Sudden.
FOTO: Profimedia

Družbenokritični triler Minotaur (Minotaver) v Franciji živečega ruskega režiserja Andreja Zvjaginceva je prav tako naredil močan vtis v Cannesu. Ljubezenski trikotnik iz filma Nezvesta Claudea Chabrola je Zvjagincev prestavil v Rusijo in v leto 2022. A Chabrolov ljubezenski zaplet je pri Zvjagincevu le ozadje za prikaz sodobne Rusije, s katerim razgali delovanje njene politične in gospodarske nomenklature, najvišjih slojev družbe v posebnem trenutku, ob napadu na Ukrajino.

Ustvarjalci filma Minotaur.
FOTO: Profimedia

Veliko je bilo govora tudi o filmu Fjord romunskega režiserja Cristiana Mungiuja. Mungiu v filmu nastavi ogledalo sodobni družbi s prikazom dveh skrajnosti – ultrakonservativne protestantske družine, ki se iz Romunije preseli na Norveško, in angažirane družbeno podprte nevladne skupine, ki skrbi za zaščito otrok pred nasiljem staršev.

Ustvarjalci filma Fjord.
FOTO: Profimedia

Lani je zlato palmo prejel film Preprosta nesreča iranskega režiserja Džafarja Panahija.

