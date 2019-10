Lily Allen in David Harbour s poljubi in objemi potrdila razmerje?

Kantavtorica Lily Allen in igralec David Harbour, zvezdnik serije Stranger Things, sta po mesecih špekulacij skupaj pojavila v javnosti in se pred objektivi radovednih paparacov poljubljala, objemala in držala za roke.

O njunem razmerju so tuji mediji začeli ugibati letos avgusta, ko ga je Lily Davida spodbujala v zaodrju oddaje Saturday Night Live. Pred kratkim pa sta se zaljubljenca sprehajala po New Yorku, ko je 44-letni David 31-letno glasbenico poljubil na lice, ta pa ga je nasmejana potegnila bližje in poljubila na usta.