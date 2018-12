S poljubom razkrila konec ljubezni

Sophia in Loris

Rocker Gavin Rossdaleje lani poleti javno potrdil romanco s precej mlajšo nemško lepotico Sophio Thomallo. Zaljubljenca, med katerima je kar 24 let razlike, so prvič skupaj videli marca lani, ko sta bila na večerji v Londonu in sta se poljubljala. Kljub temu da je bilo med njima videti zelo resno, pa ju zadnje mesece ni bilo več opaziti skupaj.

Zdaj je supermodel in nemška igralka s poljubom drugega potrdila, da je Gavin preteklost. Fotografi so jo namreč ujeli, kako se na plaži strastno poljublja s 25-letnim nemškim nogometnim zvezdnikom Lorisom Kariusom.

Igralka je bila poročena s pevcem zasedbe Icon of Coil, pred tem pa je štiri leta hodila z nemškim zvezdnikom, pevcem Tillom Lindemannom iz zasedbe Rammstein.