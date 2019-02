S polnili je opravila: S***je, nisem si več podobna

Courteney Coxje priznala, da je opravila z lepotnimi popravki. ''Rekla bi, da je to nekaj povsem običajnega, ko se starate ... še posebej v Hollywoodu. Sprijazniti se moraš, da se staraš in to je bilo nekaj, s čimer sem se jaz težko soočila.''

54-letna ameriška igralka je pojasnila, da je posegala po injekcijskih polnilih, ker ni bila zadovoljna sama s sabo in z videzom. ''Poskušala sem ostati v stiku s časom in to ne le s potrebnimi popravki. Tega se nisem zavedala vse do dne, ko sem naredila korak nazaj in si rekla: ''S***je, nisem si več podobna,'' je dejala zvezdnica, še preden je priznala, da polnil ne uporablja že dve leti in da se jih je znebila.