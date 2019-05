Po precejšnjih težavah pri porodu sta se razveselila dvojčkov

Z izbranko, kostariško manekenko Brendo Kellerman sta se zdaj razveselila dveh fantkov Danteja in Tadea , ki sta se rodila s carskim rezom. Za zaljubljeni par je to kar dvojna sreča.

36-letni igralec je oboževalcem v vlogu na YouTubu priznal, da še dobro, da so se zdravniki odločili za carski rez, saj je imel prvorojenec Dante popkovino trikrat ovito okrog vratu. Takoj po rojstvu je imel nekaj težav z dihanjem, zato so ga sprejeli na intenzivno nego. Dejal je, da so ga zdravniki pomirili, da ni nič hujšega in da bo z dojenčkom vse v redu. Med drugim je še dodal, da je imela njegova draga takoj po porodu težave s krvnim tlakom, saj ji je ta precej narasel.