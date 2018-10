S preprostimi nasveti do manekenske postave

Passler je izpostavil pomembnost uravnotežene prehrane, a obenem poudaril, da se je ogljikovim hidratom pri hujšanju priporočljivo izogniti: ''Pomembno je zaužiti dovolj proteinov, primerne maščobe, ki jo najdemo v avokadu ali oreščkih, in velike količine zelenjave brez škroba. Če ob proteinih in maščobi uživate tudi ogljikove hidrate, lahko to privede do težave pri izgubi teže.'' Kljub temu je poudaril, da ogljikovih hidratov ni treba povsem izključiti iz jedilnika, saj mora biti prehrana prilagojena našim dnevnim porabam energije. Celoten proces je razložil z besedami: ''Naša telesa ljubijo ogljikove hidrate – slednji so naše najboljše gorivo. Ampak če ob tem uživamo še hrano z visoko vsebnostjo maščobe in proteinov, bo telo dodatne, neporabljene kalorije spremenilo v telesno maščobo.''

Bella Hadid skuša jesti čimbolj zdravo, a si vseeno vsaj enkrat na teden privošči pico. Njen način prehranjevanja je Charles razložil z besedami: ''Če izločite ogljikove hidrate in se držite prehrane, ki ima visoko vsebnost proteinov in maščobe, boste s tem zmanjšali vnos prekomernih kalorij (energije), ki bi se lahko spremenili v telesno maščobo, obenem pa bo raven vaše energije vedno bolj stabilna. Ne boste več čutili nenadnih napadov lakote in energijskih nihanj – vedno se boste počutili dovolj siti in dovolj pri močeh za opravljanje kateregakoli opravila. To, kar počne Bella, ko svoj 'zdrav' način prehranjevanja zamenja za pico, je nekaj povsem normalnega. Gre za to, da si od časa do časa privoščimo neke vrste 'nagrado', ob kateri se počutimo boljše in potem znova nadaljujemo zdrav načinom prehranjevanja. Na takšen način si na tedenski ravni zagotovimo vnos ravno pravšnjih količin elementov, pomembnih za zdravo delovanje našega organizma.''