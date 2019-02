S prikupnim videom razkrila spol otroka

Igralka Ingrid Martz in njen mož, fotograf Rodrigo Luque že nestrpno čakata dan, ko bosta postala starša. Zakonca sta na dan zaljubljenih s svojimi oboževalci na družbenih omrežjih razkrila spol otroka s simpatičnim videem, na katerem sta predrla velik napihljiv balon, s katerega so padli roza konfeti. Kar pomeni, da igralka pod srcem nosi deklico.

''Ni boljšega dneva kot dan ljubezni, da z vami deliva srečo, da bova dobila deklico. Življenje mi je dalo veliko nepozabnih daril, ampak to je najboljše darilo. Pričakujeva jo odprtih rok in z vso ljubeznijo, ki ji jo bova dala. Hvala, Rodrigo, ker z mano živiš to veliko pustolovščino. Ljubim te ...''

Zvezdnica mehiških telenovel, ki bo septembra praznovala okrogli jubilej, 40. rojstni dan, je med drugim objavila simpatično fotografijo, s katero je sporočila, da je v 25. tednu nosečnosti in da je njena dojenčica velika približno za velikost ene cvetače. Priznala pa je tudi, da v šestem mesecu nosečnosti že občuti brcanje dojenčka.