Iz primera Britney Spears se zdaj želi umakniti še njen odvetnik

Ingham ni prvi, ki bi zapustil pevko po njeni izpovedi. Pred njim je to storilo še finančno podjetje Bessemer Trust , ki je bilo soskrbnik njenih financ. Kmalu za njimi pa je svoj umik naznanil tudi pevkin dolgoletni menedžer Larry Rudolph , s katerim je pevka sodelovala kar 25 let.

Kot poroča Page Six, se je Ingham odločil, da kot zvezdičin odvetnik odstopi slaba dva tedna po njeni izpovedi. Britney je namreč po telefonu sodnici, ki preučuje njen primer, povedala, kaj vse se ji dogaja v življenju in kako zelo bizarno je skrbništvo, v katerem je ujeta že 13 let.

Ali je dobro ali ne, da se je Sam Ingham odločil, da želi odstopiti kot odvetnik Britney Spears , za zdaj še ni povsem jasno. Njeni oboževalci so prepričani, da je to dobro, saj je bil v zadnjih nekaj letih po njihovem mnenju zelo nekoristen za pevko.

TMZ piše, da naj bi si pevka sicer vseskozi samo želela, da se iz skrbništva odstrani njenega očeta Jamieja Spears. Ni želela, da bi se začeli umikati vsi drugi ljudje. Zdaj naj bi se bala, da je ostala obsojena na očeta in da jo zapuščajo ljudje, ki je niso motili v celotnem procesu. So pa viri povedali, da je bila že nekaj časa jezna na svojega odvetnika, saj se je zdelo, da je poln nasvetov, kako se rešiti skrbništva, nikakor pa ni bilo sprememb. "Britney ni razumela, zakaj so se stvari kar ustavile. Zakaj Ingham ne ukrepa. Večkrat mu je rekla, da si želi spremembe in da si želi končati skrbništvo ali se vsaj rešiti očeta."