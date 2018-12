S prisrčnim sporočilom potrdil njuno ljubezen

Zvezdnika filmov Varuhi galaksije Chris Prattso prvič opazili v družbi Katherine Schwarzenegger junija, ko so ju ujeli na romantičnem pikniku. Kljub števnim vprašanjem zaljubljenca nista želela komentirati nujnega druženja. Nato so ju fotografi ujeli, ko so skupaj odšli v cerkev ter ko sta Jacka, Chrisovega sina, peljala na sladoled.

Tuji mediji so zapisali, naj bi se spoznala po zaslugi Katherinine mame Marie Shriver, medtem ko drugi navajajo, da je bil 'posrednik' pravzaprav njen slavni oče, akcijski zvezdnik in politik Arnold Schwarzenegger. Z njim in njegovo novo izbranko Heather Milligan so večkrat šli skupaj na večerjo.

"Zdi se, da se zelo dobro ujemata. Družijo ju iste vrednote, prioritete in življenjski slog," je medijem zaupal skupni prijatelj. Zaljubljenca sta se tako zelo pogosto videvala, vendar se vseskozi trudila, da nista bila na očeh javnosti in medijev. Vse do sedaj, ko je Katherine praznovala 29. rojstni dan. Chris se je namreč odločil, da ji bo voščil kar preko Instagrama.

"Vse najboljše. Tvoj nasmeh razsvetli prostor. Najino druženje mi ogromno pomeni. Izredno vesel sem, da te je bog postavil v moje življenje. Hvala za smeh, poljube, pogovore, sprehode, ljubezen in skrb," je zvezdnik zapisal zraven simpatičnega kolaža fotografij.