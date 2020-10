S sliko ultrazvoka Meghan Trainor sporočila, da je na poti dojenček

" Vsi veste, kako dolgo sem si tega želela!!! Z Darylom Sabaro sva presrečna in navdušena, da v začetku prihodnjega leta spoznala to srčico! Noseča sva! " je na Instagarmu zapisala presrečna Meghan Trainor ter zraven objavila sliko ultrazvoka, ki jo obdaja božično drevesce. Isto fotografijo je na Instagramu delil tudi njen izbranec, Daryl Sabara , ki je objavo pospremil z besedami: " Ljubim te, Meghan Trainor in komaj čakam, da si ustvarim družino s tabo. "

Slavna zakonca sta veselo novico sporočila le dva meseca po tem, ko sta praznovala drugo obletnico poroke. Danes 26-letna Meghan in 28-letni igralec Daryl sta zvezo začela julija 2016. Ameriška popzvezdnica Meghan, ki je navdušila s pesmijo All About That Bass, je 2017 sporočila, da jo je njen fant za 24. rojstni dan presenetil z zaroko. V radostnem sporočilu je zapisala, da so se ji uresničile sanje.

Meghan Trainor in Daryl Sabarasta se poročila v soboto, 22. decembra, na pevkin 25. rojstni dan. Po poročanju revijePeople sta si poročne zaobljube izmenjala med intimnim obredom, na vrtu za hišo njunega doma v Los Angelesu pred 100 svati.

''Sem soproga do konca življenja! Najboljši rojstni dan doslej!!! Hvala vsem, ki ste mi pomagali, da se je to uresničilo. Daryl, ljubim te za vedno,'' je ob poroki na Instagramu zapisala nevesta Meghan, zraven pa objavila njuno poročno fotografijo. Enako fotografijo je na svojem profilu na Instagramu objavil tudi njen mož, ki je zapisal: ''Imam najlepšo ženo! Hvala, ker sem zaradi tebe postal najsrečnejši moški na svetu. Meghan, ljubim te za vedno.''

Meghan je v enem od intervjujev nekoč dejala, da je res lepo, če imaš ob sebi nekoga, ki ga imaš rad in je ta oseba hkrati oboževalec tvojega dela, pisanja pesmi. Dodala je še, da tega nikoli prej ni imela, vse dokler ni spoznala svojega moža.