Princ Harry, njegova soproga Meghan in štirimesečni sinčekArchie se še vedno mudijo na turneji po Južni Afriki. V sklopu turneje je vojvodinja Suseška obiskala tudi univerzo v Johannesburgu, kjer je prisotnim povedala, da je s pomočjo dobrodelne organizacije uredila nove štipendije za dekleta.

V govoru je tako dejala, da je po zaslugi družine in štipendije lahko končala univerzo, toda to ni dovolj, podporo potrebujejo tudi učitelji, le tako bodo lahko kakovostno predali svoje znanje naprej.

Nato pa spregovorila tudi o enakosti spolov: "S štipendijami želimo doseči enakost spolov – želimo podpirati ženske, ki delajo na raziskovalnih in višjih izobraževalnih položajih. Poleg tega so pomembne tudi delavnice, na katerih se govori o enakosti."

Vojvodinja pa je najavila, da to niso edine nove štipendije, štiri nove štipendije bodo tako namenjene tudi študentkam iz Tanzanije, Zambije in Nigerije, za študij v Južni Afriki: "Včasih je lahko dostop do izobraževanja izredno otežen, kje sploh začeti? Začnite z enim študentom, z eno šolo ... Preprosto začnete. In takrat se začnejo spremembe."