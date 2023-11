S tožbo zaradi spolne zlorabe nad Stevena Tylerja še druga ženska

Steven Tyler, pevec skupine Aerosmith, se bo moral spopasti še z drugo tožbo zaradi spolnih zlorab. Zvezdnika toži ženska, ki trdi, da jo je ta v enem večeru dvakrat spolno zlorabil, ko je bila še mladoletna. V sodnih dokumentih, ki jih je pridobil Page Six, Jeanne Bellino navaja, da je leta 1975, ko je bila stara le 17 let, delala kot model, nekega večera, ko se je udeležila druženja s skupino, pa je kar dvakrat imela neprijetno izkušnjo s pevcem.

Še ena ženska je vložila tožbo zaradi spolnega napada proti pevcu skupine Aerosmith Stevenu Tylerju. Jeanne Bellino navaja, da je utrpela "hudo in trajno čustveno stisko", potem ko jo je pevec leta 1975, ko je bila stara 17 let, domnevno dvakrat napadel. Tožbo je vložila na enem izmed sodišč v New Yorku.

icon-expand Steven Tyler se bo moral zagovarjati zaradi druge obtožbe spolne zlorabe, ki datira v leto 1975. FOTO: Profimedia

Kot opisuje Bellinova, se je nekega večera s prijateljico dogovorila, da si razdelita stroške prevoza s taksijem, ker pa se je prijateljica želela udeležiti zabave, na kateri je bila prisotna tudi skupina, sta se najprej zapeljali tja. Tam sta se srečali s Tylerjem in približno šestimi drugimi ljudmi, za katere se je zdelo, da so povezani s skupino. Skupaj so se sprehodili po eni izmed newyorških ulic, tožnica pa se je med hojo s pevcem pogovarjala o besedilu ene izmed pesmi. Tylerja naj bi njena vprašanja vznejevoljila, nato pa naj bi jo nenadoma zagrabil za roko in jo potisnil v bližnjo telefonsko govorilnico. Jeanne Bellino nadaljuje, da ji je Tyler, ki je bil takrat star 27 let, potisnil svoj jezik v usta in jo pretipal po celem telesu, jo slačil in jo potisnil ob steno govorilnice.

Medtem ko se je Tyler pretvarjal, da ima spolni odnos z Bellinovo, je preostala družba stala pred govorilnico in se smejala. Tožnica v tožbi navaja, da se je skušala osvoboditi pevčevega prijema, ta pa je nato nenadoma prenehal svoje početje in izstopil. Ona se je oblekla ter šokirana in prestrašena prav tako nadaljevala pot do hotela, saj se je zanašala na prijateljico, s katero naj bi nato skupaj odšli proti domu, saj ni imela dovolj denarja, da bi si taksi plačala sama. Ko so prišli v hotel, naj bi jo Tyler znova potisnil ob steno in ponovil dogajanje iz govorilnice, medtem ko so vsi drugi opazovali dogajanje, med njimi pa je bil tudi hotelski vratar. Kot navaja tožnica, se mu je znova uprla in ga potegnila za lase, takrat pa naj bi ji na uho zašepetal: "Na hitro bom odšel v svojo sobo, da bom nekaj naredil." Ko jo je pustil samo, je ostala v hotelski veži, kjer je prestrašena jokala, nadaljuje v sodnih dokumentih.