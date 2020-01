"Za začetek novega desetletja je izšel portret Njenega veličanstva kraljice, 93-letne Elizabete II. in kraljevih visočanstev 71-letnega valižanskega princa Charlesa, princa Williama –37-letnegavojvoda cambriškegain 6-letnega princa Georgea. Portret je posnel Ranald Mackechnie," so zapisali predstavniki britanske kraljeve družine na Instagramu poleg fotografije, na kateri so s tremi generacijami prestolonaslednikov ovekovečili začetek novega desetletja, fotografija naj bi nastala kakšen teden pred božičnimi prazniki.

Fotografijo je posnel priznani fotograf Ranald Mackechnie, ki je bil že večkrat izbran, da obeleži kraljevo družino. Fotografija je nastala v Buckinghamski palači in je druga fotografija, na kateri so vsi štirje skupaj, prvo skupno uradno fotografijo so posneli, ko je imela kraljica 90 let.