Šaban Šaulić ima morda še enega izvenzakonskega sina

Kot navaja omenjeni portal, je informacijo komentiral pevčev prvi nezakonski sin Robert Omaljev: "Ja, slišal sem, da imam brata v Ameriki. Če se bo izkazalo, da je res Šabanov sin, ga bom z veseljem gostil. Tudi jaz sem izvenzakonski otrok, zato vem, kako je biti zavrnjen."

Vir, ki naj bi Marka poznal je za srbski Scandal povedal: "Ta fant, ki se je zdaj pojavil, prej ni čutil potrebe, da bi se oglasil. Je računalniški strokovnjak in odlično služi. Poznam ga, ker sem povezan z njegovim podjetjem v Detroitu. Nekoč smo po naključju začeli govoriti o Srbiji in takrat je povedal, da je Šaban njegov oče. Hkrati pa je prišel tudi do zaključka, da bo vzel svoj del dediščine."

"Ko se je pojavila zgodba o Šaulićevih milijonih, ki bodo podedovani, se je naknadno pojavil še en račun v Nemčiji in Marko meni, da se mora boriti za tisto kar mu pripada. Ne bo nesramen ali grob, vse bi rad naredil v skladu z zakonom," je za Scandal povedal prej omenjeni vir in dodal, da Marko načrtuje prihod v Srbijo, kjer bo najprej opravil DNK test, saj tudi sam ne verjame popolnoma svoji mami, ki pravi, da je Šaban njegov oče. Zaveda se, da obstaja možnost, da mu je povedala neresnico, saj je pevčeva velika oboževalka.

Spoznala sta se v Nemčiji

Vir nadaljuje: "Če bodo ugotovili, da je res sin umrlega pevca, bo vzel, kar mu po zakonu pripada. Če lahko verjamemo njegovi materi, ki ima sicer kar nekaj slik iz mladosti s Šabanovih koncertov, je pevec dobil otroka že pred zakonskim sinom Mihajlom. Markova mater in glasbenik naj bi se zapletla, ko je pevec obiskal Nemčijo in takrat je tudi zanosila."Povedal je še, da pevcu nikoli ni povedala za sina, ker ni želela posegati v razmerje med Šabanom in Gordano, s katero je bil poročen 43 let. Takoj po rojstvu sina pa se je preselila v Ameriko.

Pri portalu Ekskluziva.ba so kontaktirali tudi predstavnike družine Šaulić, ki pa so povedali, da družina na navedbe nima komentarja.