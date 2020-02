Šabanova družina še vedno žaluje, njegov zunajzakonski sin v boju za zapuščino

"Bolečina je enaka kot prvi dan," je za srbske medije povedala hčerka Ilda in dodala: "To je vse, kar lahko povem o očetovi smrti."Šaban je pred dnevi za svojo glasbeno zapuščino posthumno dobil laskavo glasbeno nagrado – zlato medaljo. Nagrado so prejeli njegova žena Gordana in otroci Sanela, Ilda in Mihajlo. "Žalostni smo, da v imenu našega pokojnega moža, očeta in dedka sprejemamo to nagrado. A obenem smo ponosni, da še vedno živi prek svojih del, za kar je ta nagrada najboljši pokazatelj. Ta nagrada gre tudi milijon ljudem, ki so v zadnjih 50 letih spoštovali in imeli radi Šabana ter njegovo delo," so ob prejetju nagrade povedali člani Šabanove družine.

Zunajzakonski sin bije svojo bitko

In medtem ko omenjeni člani družine še leto dni po izgubi žalujejo, se Šabanov zunajzakonski sin bori za zapuščino. Robert Omaljev napoveduje bitko in pravi, da se ne bo zlahka predal. Avgusta je vložil predlog za vključitev zunajzakonskih otrok v obravnavo zapuščine. Družina Robertovih dejanj noče komentirati, je pa mnenje podal Šabanov brat Hasan Dudić.