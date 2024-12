Sabrina Carpenter in Barry Keoghan po letu zveze prekinila razmerje.

Ljubezni med glasbenico Sabrino Carpenter in igralcem Barryjem Keoghanom je konec. Par je po poročanju tujih medijev po letu zveze prekinil razmerje. Zvezdnika sta govorice o zvezi sprožila decembra lani, ko so ju fotografi ujeli pred restavracijo, po rdeči preprogi pa sta se skupaj prvič sprehodila maja letos. Barry je nastopil tudi v Sabrininem videospotu za uspešnico Please Please Please.