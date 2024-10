Sabrina Carpenter: Moj fant je eden najboljših igralcev te generacije

Sabrina Carpenter je v novem intervjuju spregovorila o svojem fantu Barryju Keoghanu. Pevka je v oddaji CBS Sunday Morning igralca pohvalila, medtem ko je razmišljala o svoji odločitvi, da ga je izbrala za glavnega igralca v svojem videoposnetku za pesem Please Please Please."Resnično sem razmišljala, to ni moje pristransko mnenje, kdo je najboljši igralec, ki bi ga lahko našla za glasbeni video," se je spraševala in dodala, "in on je sedel poleg mene. Nad idejo je bil resnično navdušen."