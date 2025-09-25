Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Sabrina Carpenter: Moški so zabavna vrsta za opazovanje

Los Angeles, 25. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

Pevka Sabrina Carpenter je razkrila, da je v svojem življenju srečala kar nekaj, kot pravi, moških, ki ostajajo 'fantki', izkušnje z njimi pa so oblikovale njeno kompleksno podobo moških. Zvezdnica uspešnice Espresso je v novem intervjuju za Vogue Italia odkrito spregovorila o vsem, kar je doživela – od dobrih do manj prijetnih trenutkov.

"Mislim, da je moške res zabavno opazovati, tako v pozitivnem kot negativnem smislu," je dejala Sabrina Carpenter, ki je v nedavnem intervjuju za Vogue Italia spregovorila o svojih izkušnjah z moškimi."Ob nekaterih sem se počutila občudovana, oboževana in ljubljena, drugi pa so me popolnoma zmedli, napadali in me zasmehovali," je opisala svoje odnose z nasprotnim spolom.

Sabrina Carpenter je spregovorila o odnosih z moškimi.
Sabrina Carpenter je spregovorila o odnosih z moškimi. FOTO: Profimedia

"V življenju moraš biti sposoben sprejeti trenutke, ko ti je neprijetno – vsaj jaz tako to vidim," je pojasnila."Vse življenje sem menila, da je to pravzaprav pravi pomen humorja. Humor me je poleg tega, da me je dobesedno rešil, naučil tudi, kako se zaščititi in pripraviti na prihodnost," je povedala, kakšen je njen način reševanja težav, tudi v odnosih z moškimi.

Preberi še 'Odobrena s strani boga': pevka po burni razpravi z novo naslovnico albuma

'Vedno smo jih morale učiti'

Kljub temu da ima zvezdnica tudi slabe izkušnje v odnosih z moškimi, pa ostaja optimistična."Ko katera od mojih prijateljic sporoči, da bo dobila sina, sem preprosto vesela za fanta, ker vem, da bo pravilno vzgojen," je povedala in v šali dodala:"Popravite me, če se motim, na svetu sem šele 26 let, ampak zdi se mi, da smo jih vedno morale učiti. Žal je to zgodba, stara kot čas."

Preberi še Sabrina Carpenter in Barry Keoghan po letu zveze prekinila razmerje

Navdih za pesmi našla pri nekdanjih fantih

Sabrina, ki je decembra lani končala enoletno razmerje z igralcem Barryjem Keoghanom, v letih, ko je bila v središču pozornosti, ni oklevala deliti svojih misli, tako v intervjujih kot v svojih pesmih. Oboževalci so prepričani, da je bil Barry navdih za njene pesmi Manchild in Bed Chem. Pevka je poudarila, da se ne boji moških, ki bi se ji lahko izogibali iz strahu, da bi postali tema njenih besedil.

Sabrina Carpenter
Sabrina Carpenter FOTO: Profimedia

"V vseh svojih razmerjih sem precej transparentna, saj pišem pesmi," je pojasnila v začetku tega meseca v oddaji CBS Mornings. "Večinoma so precej počaščeni, če dobijo pesem o sebi, dobro ali slabo. Mislim, da so preprosto navdušeni, da so omenjeni," je dejala in dodala, da verjame, da bo to pritegnilo tistega 'pravega'.

sabrina carpenter pevka odnos z moškimi
Naslednji članek

Rihanna še tretjič mama: Z A$AP Rockyjem sta dobila hčerko

Naslednji članek

Kakšna kazen bo doletela Diddyja? Pismi sodniku poslali mati in nekdanje dekle

SORODNI ČLANKI

Zvezdnica razmišlja o prepovedi uporabe telefonov na svojih koncertih

Se je Sabrina Carpenter obregnila ob bivšega? 'Irski fantje so naporni'

Sabrina Carpenter o hitu leta: Pojma nisem imela, ali bo komu všeč

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256