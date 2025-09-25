Sabrina Carpenter: Moški so zabavna vrsta za opazovanje

Pevka Sabrina Carpenter je razkrila, da je v svojem življenju srečala kar nekaj, kot pravi, moških, ki ostajajo 'fantki', izkušnje z njimi pa so oblikovale njeno kompleksno podobo moških. Zvezdnica uspešnice Espresso je v novem intervjuju za Vogue Italia odkrito spregovorila o vsem, kar je doživela – od dobrih do manj prijetnih trenutkov.

"Mislim, da je moške res zabavno opazovati, tako v pozitivnem kot negativnem smislu," je dejala Sabrina Carpenter, ki je v nedavnem intervjuju za Vogue Italia spregovorila o svojih izkušnjah z moškimi."Ob nekaterih sem se počutila občudovana, oboževana in ljubljena, drugi pa so me popolnoma zmedli, napadali in me zasmehovali," je opisala svoje odnose z nasprotnim spolom.

Sabrina Carpenter je spregovorila o odnosih z moškimi. FOTO: Profimedia icon-expand

"V življenju moraš biti sposoben sprejeti trenutke, ko ti je neprijetno – vsaj jaz tako to vidim," je pojasnila."Vse življenje sem menila, da je to pravzaprav pravi pomen humorja. Humor me je poleg tega, da me je dobesedno rešil, naučil tudi, kako se zaščititi in pripraviti na prihodnost," je povedala, kakšen je njen način reševanja težav, tudi v odnosih z moškimi.

'Vedno smo jih morale učiti'

Kljub temu da ima zvezdnica tudi slabe izkušnje v odnosih z moškimi, pa ostaja optimistična."Ko katera od mojih prijateljic sporoči, da bo dobila sina, sem preprosto vesela za fanta, ker vem, da bo pravilno vzgojen," je povedala in v šali dodala:"Popravite me, če se motim, na svetu sem šele 26 let, ampak zdi se mi, da smo jih vedno morale učiti. Žal je to zgodba, stara kot čas."

Navdih za pesmi našla pri nekdanjih fantih

Sabrina, ki je decembra lani končala enoletno razmerje z igralcem Barryjem Keoghanom, v letih, ko je bila v središču pozornosti, ni oklevala deliti svojih misli, tako v intervjujih kot v svojih pesmih. Oboževalci so prepričani, da je bil Barry navdih za njene pesmi Manchild in Bed Chem. Pevka je poudarila, da se ne boji moških, ki bi se ji lahko izogibali iz strahu, da bi postali tema njenih besedil.

Sabrina Carpenter FOTO: Profimedia icon-expand