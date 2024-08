Sabrina Carpenter navdušena, saj njeno pesem pozna celo Adele

25-letna Carpenter je po predvajanem posnetku preklopila na zabaven britanski naglas in ponovila Adeline besede: "To je pesem Sabrine Carpenter." Nato je nadeljevala: "To je bilo zame tako osupljivo. To je Adele!" Med drugim je televizijski voditelj v intervjuju oznanil, da je Sabrinin album Short n' Sweet uradno na voljo in dodal, da je to poletje poletje Sabrine Carpenter. "Pesem Espresso je prejela platinasto nagrado in je bila ena najhitrejših pesmi, ki so dosegle milijardo predvajanj v zgodovini Spotifyja," je prebral, medtem ko je občinstvo vzklikalo.

Carpenterjeva je pred kratkim za ameriške medije povedala, da je že od malih nog vedela, da bo delala v svetu zabave. "Ne vem, kako naj to opišem. Ko si otrok in veš, da boš to, kar si želiš nekega dne naredil. Rečeš si, da veš, da boš to počel do konca življenja, veš, da je to pot, ki ji moraš slediti, karkoli že to pomeni zame, in ne glede na uspeh, mi je to usojeno," je dejala.

Priljubljena pevka pa je izid svojega novega albuma praznovala tudi na svojem Instagram profilu. Objavila je več fotografij, za katere se zdi, da so bile posnete med nastajanjem nove plošče, se zahvalila sodelujočim in povedala, da je bilo ustvarjanje novega albuma posebna, iskrena, nora, neumna in zabavna izkušnja. Poleg tega je pod objavo zapisala: "Počutim se izjemno srečno, da se vsakič, ko napišem novo ploščo, naučim nekaj več o sebi in lahko izhajam iz sebe. Mislila sem, da če je nekaj dovolj smešno, da me nasmeji, potem morda sodi v pesem. V veselo ali žalostno," in dodala: "Hvala mojim sijajnim nadarjenim prijateljem, piscem, producentom, inženirjem zvoka in ustvarjalnim umom, ki so mi pomagali oživeti ta svet in te pesmi. Vse vas imam rada in zelo sem hvaležna. Pojdite poslušat album in upam, da vam bo všeč," je zaključila svoje sporočilo.