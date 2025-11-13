Sabrina Carpenter se po letih vrača k igri

Sabrina Carpenter se vrača tja, kjer je začela svojo kariero - k igri. Po poročanju BBC bo namreč zaigrala v glasbenem filmu, ki bo temeljil na zgodbi Alice v čudežni deželi . Pri filmu bo tudi soproducentka.

Naslov filma še ni znan, prav tako še ni jasno, kateri lik bo Carpenter upodobila in kdaj bodo začeli snemati film. Zaenkrat je znana le informacija, da gre za film Universala. Kot poroča BBC, je 26-letnica lani kontaktirala omenjeni filmski studio z idejo o filmu.

Carpenter je v zadnjih dveh letih doživela meteorni vzpon. Njena plošča Short n' Sweet jo je z uspešnicami, kot so Espresso, Please, please, please in Taste, po letih na glasbeni sceni, ko je izdala tudi nekaj znanih skladb, izstrelila med zvezde svetovnega kova. Pevka je prejela že dva grammyja, naslednje leto pa se bo potegovala za šest novih kipcev.

Če bodo projekt izpeljali, bo to pevkina prva glavna vloga v enem od visokoproračunskih filmov. V najstništvu je več let navduševala v Disneyjevih serijah.