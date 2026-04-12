Sabrina Carpenter z opravičilom: zamenjala jodlanje in zarguto

Ameriška pevka Sabrina Carpenter se je na družbenem omrežju opravičila za svoje nepoznavanje zargute, tradicionalnega zvoka veselja, ki ga v arabskem svetu izvajajo ženske ob posebnih priložnostih in je podoben visokemu vibrirajočemu kriku. Pevko je s tem odobravajočim vzklikom pozdravila oboževalka na Coachelli, kjer je nastopila v družbi zvezdniških gostov, zvezdnica pa ga je najprej zamenjala za jodlanje.
"Opravičujem se. Te osebe v množici nisem uspela ozreti in je nisem razločno slišala. Reagirala sem zmedeno in s sarkazmom, a ne zlonamerno. Morala bi se bolje odzvati! Zdaj vem, kaj je zarguta. Odslej pozdravljam vse vzklike navdušenja in jodlanja," je na družbenem omrežju zapisala pevka.
26-letnica se je med svojim nastopom na priljubljenem ameriškem festivalu sredi puščave v Kaliforniji po uspešnici Please Please Please sedla za klavir, razen navdušenega krika oboževalke, pa je zavladala tišina.
"Mislim, da sem slišala nekoga jodlati," je dejala pevka in oboževalko zaprosila, naj ponovi. "Si to počela? Ni mi všeč," je nato dodala. Iz množice se je nato zaslišalo: "To je del moje kulture!" 26-letnica je vprašala: "Tvoja kultura je jodlanje?" Oboževalka pa je odgovorila: "To je vzklik praznovanja!" Mlada zvezdnica se je pošalila: "Smo na festivalu Burning Man? Kaj se dogaja? To je čudaško."
Posnetki pevkine reakcije so hitro postali viralni, mnogi oboževalci pa so vzklike oboževalke prepoznali in spodbudili debato o tem, ali je bila zvezdničina reakcija primerna. "Je Sabrina Carpenter dekletovo kulturo označila za čudaško in strašljivo?" je zapisal nekdo, spet drugi pa je bil razočaran nad njeno ignoranco, medtem ko so se ji mnogi postavili v bran, da oboževalke ni razločno slišala.
Zarguta je tradicionalni vokalni vzklik, ki ga v arabskem svetu izvajajo predvsem ženske ob posebnih priložnostih, kot so poroke, praznovanja ali ob srečnem dogodku. Gre za visoko vibrirajoč zvok, ki izraža globoko veselje, navdušenje in praznovanje. Njegov namen je poudariti pomen dogodka in izraziti kolektivno srečo ter odobravanje. Zarguta je pomemben del kulturne dediščine v mnogih arabskih državah in velja za izraz ženske moči in povezanosti.
Jodlanje je posebna vokalna tehnika, ki vključuje hitro menjavanje med normalnim glasom in falzetom (visokim, lahkotnim glasom). Ta tehnika ustvarja značilen, ponavljajoč se zvok, ki se sliši kot hitro premikanje med nizkimi in visokimi toni. Jodlanje je tradicionalno povezano predvsem z alpskimi regijami Evrope, zlasti s Švico, Avstrijo in južno Nemčijo, kjer je bilo uporabljano za komunikacijo na dolge razdalje med gorami ali kot oblika glasbene izraznosti v ljudski glasbi.
Coachella, uradno imenovana Coachella Valley Music and Arts Festival, je eden najslavnejših in najdonosnejših glasbenih in umetniških festivalov na svetu. Poteka vsako leto v mestu Indio v Kaliforniji, v puščavski dolini Coachella. Festival je znan po svoji raznoliki ponudbi glasbenih zvrsti, ki vključuje rock, indie, hip hop in elektronsko glasbo, ter po obsežnih in impresivnih umetniških instalacijah. Coachella vsako leto privabi na tisoče obiskovalcev in številne zvezdniške goste, tako med nastopajočimi kot med občinstvom.
