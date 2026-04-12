Sabrina Carpenter z opravičilom: zamenjala jodlanje in zarguto

Ameriška pevka Sabrina Carpenter se je na družbenem omrežju opravičila za svoje nepoznavanje zargute, tradicionalnega zvoka veselja, ki ga v arabskem svetu izvajajo ženske ob posebnih priložnostih in je podoben visokemu vibrirajočemu kriku. Pevko je s tem odobravajočim vzklikom pozdravila oboževalka na Coachelli, kjer je nastopila v družbi zvezdniških gostov, zvezdnica pa ga je najprej zamenjala za jodlanje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Opravičujem se. Te osebe v množici nisem uspela ozreti in je nisem razločno slišala. Reagirala sem zmedeno in s sarkazmom, a ne zlonamerno. Morala bi se bolje odzvati! Zdaj vem, kaj je zarguta. Odslej pozdravljam vse vzklike navdušenja in jodlanja," je na družbenem omrežju zapisala pevka. 26-letnica se je med svojim nastopom na priljubljenem ameriškem festivalu sredi puščave v Kaliforniji po uspešnici Please Please Please sedla za klavir, razen navdušenega krika oboževalke, pa je zavladala tišina.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Mislim, da sem slišala nekoga jodlati," je dejala pevka in oboževalko zaprosila, naj ponovi. "Si to počela? Ni mi všeč," je nato dodala. Iz množice se je nato zaslišalo: "To je del moje kulture!" 26-letnica je vprašala: "Tvoja kultura je jodlanje?" Oboževalka pa je odgovorila: "To je vzklik praznovanja!" Mlada zvezdnica se je pošalila: "Smo na festivalu Burning Man? Kaj se dogaja? To je čudaško."

Posnetki pevkine reakcije so hitro postali viralni, mnogi oboževalci pa so vzklike oboževalke prepoznali in spodbudili debato o tem, ali je bila zvezdničina reakcija primerna. "Je Sabrina Carpenter dekletovo kulturo označila za čudaško in strašljivo?" je zapisal nekdo, spet drugi pa je bil razočaran nad njeno ignoranco, medtem ko so se ji mnogi postavili v bran, da oboževalke ni razločno slišala.