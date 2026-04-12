Tuja scena

Sabrina Carpenter z opravičilom: zamenjala jodlanje in zarguto

Kalifornija, 12. 04. 2026 12.34 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter je z zvezdniškimi gosti razgrela Coachello, navdušena oboževalka iz množice pod odrom pa je njen nastop pospremila z visokimi toni odobravanja, ki pa pevki niso bili najbolj po godu, saj ni prepoznala zargute, ki izhaja iz arabskega sveta in je tradicionalni zvok veselja.

Ameriška pevka Sabrina Carpenter se je na družbenem omrežju opravičila za svoje nepoznavanje zargute, tradicionalnega zvoka veselja, ki ga v arabskem svetu izvajajo ženske ob posebnih priložnostih in je podoben visokemu vibrirajočemu kriku. Pevko je s tem odobravajočim vzklikom pozdravila oboževalka na Coachelli, kjer je nastopila v družbi zvezdniških gostov, zvezdnica pa ga je najprej zamenjala za jodlanje.

"Opravičujem se. Te osebe v množici nisem uspela ozreti in je nisem razločno slišala. Reagirala sem zmedeno in s sarkazmom, a ne zlonamerno. Morala bi se bolje odzvati! Zdaj vem, kaj je zarguta. Odslej pozdravljam vse vzklike navdušenja in jodlanja," je na družbenem omrežju zapisala pevka.

26-letnica se je med svojim nastopom na priljubljenem ameriškem festivalu sredi puščave v Kaliforniji po uspešnici Please Please Please sedla za klavir, razen navdušenega krika oboževalke, pa je zavladala tišina.

"Mislim, da sem slišala nekoga jodlati," je dejala pevka in oboževalko zaprosila, naj ponovi. "Si to počela? Ni mi všeč," je nato dodala. Iz množice se je nato zaslišalo: "To je del moje kulture!" 26-letnica je vprašala: "Tvoja kultura je jodlanje?" Oboževalka pa je odgovorila: "To je vzklik praznovanja!" Mlada zvezdnica se je pošalila: "Smo na festivalu Burning Man? Kaj se dogaja? To je čudaško."

Preberi še Znani nastopajoči na festivalu Coachella: Bieber se vrača na oder

Posnetki pevkine reakcije so hitro postali viralni, mnogi oboževalci pa so vzklike oboževalke prepoznali in spodbudili debato o tem, ali je bila zvezdničina reakcija primerna. "Je Sabrina Carpenter dekletovo kulturo označila za čudaško in strašljivo?" je zapisal nekdo, spet drugi pa je bil razočaran nad njeno ignoranco, medtem ko so se ji mnogi postavili v bran, da oboževalke ni razločno slišala.

Razlagalnik

Zarguta je tradicionalni vokalni vzklik, ki ga v arabskem svetu izvajajo predvsem ženske ob posebnih priložnostih, kot so poroke, praznovanja ali ob srečnem dogodku. Gre za visoko vibrirajoč zvok, ki izraža globoko veselje, navdušenje in praznovanje. Njegov namen je poudariti pomen dogodka in izraziti kolektivno srečo ter odobravanje. Zarguta je pomemben del kulturne dediščine v mnogih arabskih državah in velja za izraz ženske moči in povezanosti.

Jodlanje je posebna vokalna tehnika, ki vključuje hitro menjavanje med normalnim glasom in falzetom (visokim, lahkotnim glasom). Ta tehnika ustvarja značilen, ponavljajoč se zvok, ki se sliši kot hitro premikanje med nizkimi in visokimi toni. Jodlanje je tradicionalno povezano predvsem z alpskimi regijami Evrope, zlasti s Švico, Avstrijo in južno Nemčijo, kjer je bilo uporabljano za komunikacijo na dolge razdalje med gorami ali kot oblika glasbene izraznosti v ljudski glasbi.

Coachella, uradno imenovana Coachella Valley Music and Arts Festival, je eden najslavnejših in najdonosnejših glasbenih in umetniških festivalov na svetu. Poteka vsako leto v mestu Indio v Kaliforniji, v puščavski dolini Coachella. Festival je znan po svoji raznoliki ponudbi glasbenih zvrsti, ki vključuje rock, indie, hip hop in elektronsko glasbo, ter po obsežnih in impresivnih umetniških instalacijah. Coachella vsako leto privabi na tisoče obiskovalcev in številne zvezdniške goste, tako med nastopajočimi kot med občinstvom.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Novak Đoković znova začel jesti meso

bibaleze
Portal
Redka fotografija otrok Serene Williams razveselila oboževalce
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
zadovoljna
Portal
Kaj se je zgodilo z glasbeno ikono, ki je nismo videli že skoraj desetletje?
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
vizita
Portal
Je čokolada dobra za naše zdravje? Resnica, ki je veliko bolj kompleksna, kot si mislimo
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
cekin
Portal
'AI šepetalci', Sam Altman in mit genija: kje je meja med vizijo in resničnim znanjem
Kako bodo višje cene letov vplivale na denarnice turistov
Kako bodo višje cene letov vplivale na denarnice turistov
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
moskisvet
Portal
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Znašla sta se v hudi zakonski krizi, rešilo ju je to
Znašla sta se v hudi zakonski krizi, rešilo ju je to
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Katere aplikacije najlažje vohunijo za vami? Uporabljate jih vsak dan
Katere aplikacije najlažje vohunijo za vami? Uporabljate jih vsak dan
dominvrt
Portal
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
okusno
Portal
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Preprosto, nasitno in božansko: popolna ideja za nedeljsko kosilo
Preprosto, nasitno in božansko: popolna ideja za nedeljsko kosilo
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
voyo
Portal
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641