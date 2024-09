Sabrina Carpenter zapela skupaj s Christino Aguilero: Bila mi je velik vzor

Nedavno je Christina Aguilera v sodelovanju s Spotifyjem praznovala 25. obletnico svojega istoimenskega prvenca. Skupaj s spremljevalnimi pevci in glasbeniki je v živo zapela nekaj najbolj znanih skladb iz albuma in združila moči s številnimi glasbeniki in posamezniki, ki so vplivali na razvoj njene kariere. Med drugim je zapela tudi skupaj s Sabrino Carpenter, ki je priznala, da je imela Aguilera nanjo velik vpliv.

V sodelovanju s Spotifyjem je pred kratkim Christina Aguilera praznovala 25. obletnico svojega istoimenskega prvenca z izvedbo nekaterih najbolj znanih skladb v živo. Skupaj z glasbeno skupino, spremljevalnimi pevci in številnimi gosti je pričarala magično vzdušje. Pevka je med drugim združila moči z Colsonom Bakerjem, znanim pod umetniškim imenom Machine Gun Kelly, s katerim sta odpela pesem Genie in a Bottle. Ponovno se je srečala tudi z Ronom Fairom, višjim podpredsednikom A&R pri založbi RCA Records, ki je zaslužen za odkritje potenciala v pevki in začetek njene kariere.

43-letna zvezdnica je svojo obletnico obeležila tudi s Sabrino Carpenter, s katero je zapela njen drugi singel What a Girl Wants. Pevka in igralka je ponosno opazovala mlado zvezdnico, ko je ta začela s petjem. Kmalu za tem se ji je pridružila še Aguilera in med sedenjem na kavču sta skupaj odpeli duet.

Pred nastopom pa sta si pevki vzeli čas in se pogovarjali o vplivu, ki ga je Aguilera imela na Sabrino, ko je bila ta še otrok."Mislim, da sem prvič slišala tvoj glas, ko mi je mama predvajala tvoj videoposnetek, kako pri osmih letih poješ A Sunday Kind of Love," je Sabrina povedala Aguileri. Mislila je na nastop v oddaji Star Search leta 1990, ko je bila Christina stara približno 10 let, kjer je osupnila občinstvo s strastno izvedbo ene izmed priljubljenih pesmi Ette James. "To je bila ena izmed najbolj navdihujočih stvari, ki sem jo lahko videla kot mlado dekle, ki je želelo peti, a si preprosto ni mislilo, da bi to lahko počela že pri teh letih," je nadeljevala. Trenutek skupnega druženja sta pevki delili tudi na svojih družbenih omrežjih. Pod videoposnetek, ki ga je objavila Christina Aguilera je zapisala: 'Obsedena.'

