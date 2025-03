Se je Sabrina Carpenter obregnila ob bivšega? 'Irski fantje so naporni'

"Dublin, res je čudovito biti tu. Vsi ste videti in zvenite neverjetno. Ampak, moj bog, ti irski fantje so naporni," je dejala, s čimer se je po mnenju mnogih obregnila ob svojega bivšega fanta, ki nastopa v videospotu za izjemno uspešno skladbo Please, please, please.

Zvezdnika sta svojo zvezo začela konec leta 2023, končala pa sta jo konec lanskega leta. Po poročanju portala People naj bi se za razhod odločila zaradi zelo prepolnih urnikov. Po tem so mnogi ugibali o dejanskem razlogu za razhod. Med pevkinimi oboževalci je krožila tudi teorija, da naj bi igralec pevko prevaral. Keoghan je navedbe zanikal, zaradi žaljivih komentarjev pa se je za nekaj časa umaknil z družbenih omrežij.