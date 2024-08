Sabrino Carpenter na odru prestrašila in pregnala nepričakovana pirotehnika

Sabrina Carpenter je nedavno nastopila na festivalu v San Franciscu, kjer jo je pričakala navdušena množica. Koncert se je že bližal zaključku, ko je pevko na odru prestrašila nepričakovana pirotehnika. Glasbenica je glasno zakričala in z odra hitro zbežala, za njo pa so stekli tudi njeni plesalci.

Posnetek trenutka, v katerem k sreči nihče ni bil poškodovan, je hitro obšel splet, pevka pa se nanj zaenkrat še ni odzvala. Na spletu se je le zahvalila vsem, ki so jo prišli poslušat, ob tem pa dodatno zahvalo namenila pevki Kacey Musgraves, s katero sta na odru skupaj zapeli zimzeleno These Boots are Made For Walkin' pevke Nancy Sinatra.

To je bil pevkin zadnji nastop pred izidom novega albuma z naslovom Short n' Sweet, na katerem sta tudi radijska hita Please Please Please in Espresso. Da je to zares poletje Sabrine Carpenter, je potrdila tudi zvezdnica Taylor Swift, ki je prijateljici čestitala za vse uspehe, ki jih je z omenjenima hitoma nanizala to poletje.