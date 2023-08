Sacha Baron Cohen se vrača kot Ali G

Sacha Baron Cohen pripravlja stand up turnejo, na kateri bo nastopil kot satirični lik, ki ga je ustvaril v poznih 90. letih, poroča Variety . Vir blizu angleškega igralca je zanikal, da je v nastanku tudi novi film o Aliju G-ju, in opozoril, da se Baron Cohen strogo drži pravil stavke igralcev in scenaristov sindikata SAG-AFTRA. "Kot član sindikata igralcev (SAG) in scenaristov (WGA) podpira trenutno stavko skupaj s svojimi kolegi scenaristi in igralci," je vir povedal za omenjeni portal.

Zdi se, da je komik leta 2021 že preizkušal teren za novo stand up predstavo, ko je v trgovini The Comedy Store v Sydneyju obudil slavnega raperja. "Samo želel sem se priti zafrkavat na oder in videti, kakšen bi bil Ali G z občinstvom," je takrat pojasnil za revijo GQ. "Res je bilo zabavno."

Ali G letos praznuje svojo 25. obletnico. Baron Cohen se je kot Ali G namreč prvič pojavil leta 1998 v seriji skečev z naslovom The 11 O'Clock Show, ki je bila predvajana na britanski televiziji Channel 4. V skečih je opravljal absurdne intervjuje z javnimi osebnostmi, vključno s politiki in sodniki, in hitro postal prava uspešnica. Dve leti kasneje je dobil še samostojno serijo z naslovom Da Ali G Show, v kateri se je vrnil kot istoimenski lik in predstavil dva nova lažna novinarja: Borata, kazahstanskega poročevalca, in avstrijskega modnega navdušenca Bruna. Oba lika je kasneje, tako kot Alija G-ja, upodobil na filmskem platnu.