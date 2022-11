Sago z vstopnicami za turnejo Taylor Swift bo reševal ameriški Kongres

Prah, ki ga je dvignila prodaja oziroma že predprodaja vstopnic za težko pričakovano turnejo ameriške glasbenice Taylor Swift , se še ni polegel. Dogodek, zaradi katerega se je zrušila spletna stran ponudnika vstopnic, je vzbudil pozornost ameriškega Kongresa, ki bo sedaj skušal raziskati vzrok neljubega dogodka. Po velikih težavah v zvezi s Ticketmasterjevim upravljanjem prodaje vstopnic bo protimonopolna komisija ameriškega senata opravila zaslišanje o pomanjkanju konkurence pri prodaji vstopnic. To sta v začetku tedna potrdila tudi senator Mike Lee in senatorka slovenskih korenin Amy Klobuchar .

Spomnimo, zaradi velikega navala oboževalcev, ki so si vstopnice za turnejo Taylor Swift želeli zagotoviti že pred pričetkom redne prodaje, je prišlo do zloma spletne strani Ticketmaster. Podjetje, ki velja za monopol pri prodaji vstopnic, je bilo tako primorano preklicati splošno prodajo. Pojasnili so, da je bila za ukinitev redne prodaje kriva tako nezadostna moč računalniškega sistema kot dejstvo, da za redno prodajo ni bilo več prostih vstopnic. V izjavi za javnost so razkrili, da je vstopnice želelo kupiti več milijonov ljudi, njihov sistem pa da je s posebnim programom skušal ločiti resnične uporabnike od umetno ustvarjenih profilov.

"V preteklosti se je predprodaje vstopnic udeležilo le 40 odstotkov povabljenih oboževalcev, ti pa so v povprečju kupili le tri vstopnice. Tokrat so se v predprodajo vključili tudi umetno ustvarjeni profili in oboževalci, ki niso bili predhodno registrirani, kar pomeni, da je bilo v sistemu skupaj 3,5 milijard sistemskih prošenj, torej kar štirikrat več od prejšnjega rekorda," so zapisali pri podjetju in priznali, da takšnega zanimanja niso pričakovali.