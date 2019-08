Oboževalke turškega zvezdnika pred hotelom taborijo več dni

Trenutno eden najbolj priljubljenih turških zvezdnikov Can Yaman se je po koncu snemanja serije Erkenci Kuş (po naše Zgodnja ptica) odpravil na zaslužen oddih. Zvezdnik se trenutno potepa po Italiji, kjer ga je pred hotelom pričakala množica oboževalcev, ki se je želela z njim fotografirati.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Da so turške serije trenutno na vrhuncu priljubljenosti, dokazujejo rezultati gledanosti in vse večja prepoznavnost turških igralcev in igralk, ki v njih nastopajo, v svetu. V zadnjem letu je največ pozornosti in zanimanja pri gledalkah pritegnilCan Yaman, ki smo gaspomladi lahko spremljali tudi na POP TV v uspešniciKo zadiši ljubezen (v izvirniku Dolunay).Postavnega zvezdnika smo pred kamero ujeli na snemanju serije Erkenci Kuş (po naše Zgodnja ptica), ki so jo zaradi odlične gledanosti podaljšali in jo snemali kar eno leto.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

29-letni turški igralec si je po snemanju serije vzel zaslužen dopust. Trenutno je s svojim očetom na obisku pri naših sosedih Italijanih v Neaplju. Da je pustil močan pečat z vlogo Cana Divita v omenjeni seriji, kažejo posnetki, ki so preplavili družbena omrežja.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Že takoj ob prihodu v čudovito italijansko mesto Neapelj, ga je pred hotelom pričakala ogromna množica oboževalcev. Najbolj zveste oboževalke so več ur čakale pred hotelom, da bi se jim končno nasmehnila sreča in ugledajo turškega zvezdnika. Can je zbrano množico pozdravil z balkona in se jim zahvalil za vso podporo. A seveda oboževalci so vztrajni in tako pred hotelom taborijo že pet dni. V nekem trenutku je morala posredovati tudi policija in pomiriti razgrete oboževalke. Can se namreč ni mogel preriniti skozi množico, da bi zapustil hotel.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za razliko od drugih zvezdnikov si je 29-letnik vzel čas za svoje zveste oboževalce in se z njimi družil. Vsakemu je želel ustreči in se poskušal z njim fotografirati ter se mu tako na nek način osebno zahvaliti za vso pozornost in ljubezen, ki mu jo izkazujejo.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Can je trenutke z oboževalci delil tudi na Instagramu, kjer je zapisal: "To je moja peta noč v Italiji, ampak množica pred hotelom se ni zmanjšala niti za minuto, neverjetno ... Več kot dve uri sem se z vsakim fotografiral ..." je zapisal Can,

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Canova soigralka v uspešnici Erkenci Kuş je tri leta mlajša Demet Özdemir, s katero sta v enem letu snemanja in druženja spletla dobre vezi. Čeprav je sprva kazalo, da gre samo za profesionalen odnos, so se med njima razvile tudi prijateljske vezi. Zadnje mesece pa naj bi njuna ljubezen v seriji celo prerasla TV okvire.