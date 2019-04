Saj ni res, pa je: ukradli so mu ličila, vredna več kot dva milijona evrov

Prvega aprila je 33-letni Jeffrey Star objavil novico, da je noč preživel v družbi agentov FBI. Njegovi oboževalci mu niso verjeli, saj so bili prepričani, da gre za prvoaprilsko šalo. Zdaj se je izkazalo, da so bile njegove besede resnične – lepotnemu mogulu so namreč ukradli za več kot dva milijona evrov ličil.

Jeffree je novico delil po Twitterju, na svojem YouTube kanalu pa je pozneje razložil, da mu je nekdo ukradel ličila iz njegove kolekcijeMagic Star: ''Okoli enih zjutraj je nekdo vlomil v enega mojih skladišč in me oškodoval za več kot dva milijona evrov. To je največja kraja, kar sem jih kdaj doživel.'' 33-letnik je prepričan, da je krajo izpeljal nekdo od njegovih znancev: nekdo, ki je delal v enem od njegovih skladišč. Ko je pomoč poiskal pri agentih FBI, je izvedel, da so že pridržali nekoga, ki ga povezujejo s kriminalnim dejanjem.