Šala na račun Dončićeve menjave tudi na grammyjih

Novica o Dončićevi menjavi je tako velika, da se je dotaknila tudi glasbene industrije. Na podelitvi grammyjev je voditeljski mikrofon za nekaj trenutkov iz rok Trevorja Noaha vzel komik Jim Gaffigan in se pošalil: "Ne vem, kako vam to povedati. Med odmorom je bil Trevor poslan v Dallas. Vem, da je to šok, vendar sem zdaj vaš voditelj." Četudi je bila dvorana polna glasbenikov, so šalo razumeli in se nanjo odzvali z aplavzom in vzkliki.