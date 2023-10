Šale na račun Jade Pinkett Smith preplavile splet

Jada Pinkett Smith je v luči promocije knjige z naslovom Vredna (Worthy) dvignila precej prahu. Razkrila je, da s soprogom Willom Smithom že več let ne živita skupaj, izpovedala je ljubezen do pokojnega Tupaca in naslovila odmevno zaušnico na oskarjih ter tako lastnoročno poskrbela za material, iz katerega sedaj javnost črpa navdih za spletne šale.

"Jada Pinkett Smith je razkrila, da je bila ves ta čas ona raper Tupac Shakur. Will Smith znova joka, Tupacovi oboževalci pa so razdvojeni," se glasi naslov izmišljene novice, s katero so se uporabniki na spletu pošalili na račun Jade Pinkett Smith. Igralka, ki je v luči promocije knjige z naslovom Vredna (Worthy) večkrat omenila Tupaca, je glasbenika med drugim označila za svojo sorodno dušo in zatrdila, da jo je skušal zaprositi za roko.

icon-expand "Jada Pinkett Smith je razkrila, da je bila ves ta čas ona raper Tupac Shakur." FOTO: Facebook

Številni so ob poslušanju in branju igralkinih izjav dobili občutek, da je veliko bolj naklonjena pokojni simpatiji kot aktualnemu soprogu. Od tod izvirajo številne šale."Jada Pinkett Smith je razkrila, da je sedela na zadnjem sedežu, ko so ustrelili Tupaca. Ko so krogle začele leteti, se je iz njenih ust slišalo: 'Raje vzemite Willa Smitha.'"

icon-expand "Jada Pinkett Smith je bila zraven, ko so umorili Tupaca." FOTO: Facebook

"Willovi filmi mi nikoli niso bili všeč. Preden sva se ljubila, sem mu večkrat dejala, naj predvaja film Juice. Tupacov glas me je spravil v pravo voljo," je ena od izmišljenih Jadinih izjav, ki je avtorsko delo internetnih trolov.

"Jada Pinkett Smith je razkrila, da Willa Smitha pravzaprav nikoli ni spoznala," se glasi še ena od šal, pod katero so uporabniki komentirali, da so zaskrbljeni za Willovo dobre počutje. "Le kako se ob vseh razkritjih v Jadini knjigi počuti Will?" Igralec je imel za soprogo in njeno novo knjigo sicer same lepe besede. "Ploskam in te častim," je med drugim dejal soprogi in ji izrekel dobrodošlico v klub avtorjev.

icon-expand "Jada Pinkett Smith je razkrila, da Willa Smitha pravzaprav nikoli ni spoznala." FOTO: Twitter

Jada je med drugim razkrila, da s soprogom že več let živita ločeno, prav tako naj se že dlje časa ne bi več nagovarjala kot mož in žena. Številni uporabniki so ob tem dodali, da se zdi zloglasna zaušnica na oskarjih, ki jo je Will Smith v bran soprogi zadal Chrisu Rocku, sedaj še toliko bolj nesmiselna. "Ali mi skušate povedati, da je Will brez razloga udaril Chrisa? Saj sploh nista bila skupaj z Jado," je zapisal eden od njih.

"Vse, kar sem izvedel o Willu in Jadi Pinkett Smith, je bilo proti moji volji," se je pošalil nekdo na omrežju X in s tem povzel razmišljanje številnih.