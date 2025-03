Šale o ameriškem podpredsedniku preplavile družbena omrežja

Na očeh javnosti od zaprisege na mestu predsednika ZDA ni le Donald Trump, mediji in svet pozorno spremljajo tudi njegovega višjega svetovalca Elona Muska in podpredsednika J. D. Vancea. Slednji je v središču pozornosti predvsem od sestanka s Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, splet pa so preplavile šale z njegovo podobo.

OGLAS

V zadnjem času so splet in predvsem družbena omrežja preplavile šaljive podobe ameriškega podpredsednika J. D. Vancea. Na nekaterih je plešast, na drugih je videti kot emo rocker, na tretjih kot otrok z otroškim obrazom, klobukom in liziko, na četrtih pa popolnoma vijoličast kot Violet Beauregarde iz filma Charlie in tovarna čokolade. Na tako imenovanih memih je tudi kot Minion iz franšize Jaz, baraba, pogosto pa mu samo priredijo nenaravno veliko glavo in obraz.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Čeprav so se šale na njegov račun začele že prej, se jih je velika večina pojavila po razburljivem srečanju med njim, predsednikom Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki je bilo v Ovalni pisarni. Na neki točki je Vance vprašal Zelenskega: "Ste se vsaj enkrat zahvalili?"

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Prav to njegovo vprašanje je izzvalo številne uporabnike družbenih omrežij, ki so reagirali tako, da so ga spremenili v šaljiv lik. Eden od uporabnikov je zapisal: "Morate reči prosim in hvala, gospod Zelenski." Zapisu je dodal Vancea z veliko, napihnjeno glavo in otroškim nasmehom. Ta meme ima zdaj več kot 13 milijonov ogledov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Drugi je objavil fotografijo vijoličastega Vancea s pripisom:"Rekel sem že, gospod Wonka, da nisem žvečil nobenega eksperimentalnega žvečilnega gumija in, odkrito povedano, ta vprašanja so žaljiva."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Čeprav je večina teh šal zaokrožila po srečanju z Zelenskim, se je trend razširil in krožiti so začele tudi druge prirejene Vanceove fotografije, vključno z njegovo uradno portretno fotografijo iz Bele hiše. In zakaj prav Vance? Po mnenju ustvarjalca memov Dava McNameeja je odgovor preprost. "Prelahka tarča. On je človek, ki se jemlje zelo resno in tovrstno bebavo in otročje ravnanje popolnoma poruši njegovo resno fasado," je povedal za Vulture. Dodal je, da to ni le šala na račun njegovega odnosa s Trumpom, ampak tudi kritika, kako je njegova celotna "zelo spletna osebnost" pravzaprav prozorna in malce patetična.