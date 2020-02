Šaljiva Milla Jovovich: Poskušam biti delujoč obrat za proizvodnjo mleka

Zdaj pa je sporočila, da je končno prišel trenutek, ko tudi lučka ni več potrebna: "Minila sta dva tedna od njenega rojstva. Ko me ljudje vprašajo, kaj počnem, je to to – poskušam biti delujoč obrat za proizvodnjo mleka, zato je vsa moja energija usmerjena v to, da sploh ne grem iz pižame, vse je usmerjeno v njeno hranjenje. Danes je poseben dan tudi zato, ker je prvi dan brez lučke."

Ker je bilo pred dnevi ravno valentinovo, je nekaj besed namenila tudi svojemu soproguPaulu W. S. Andersonu, ki ji ob strani stoji že več kot 16 let: "Srečen dan zaljubljencev najbolj neverjetnemu moškemu na svetu, moj mož, moj najboljši prijatelj. Moj neverjetni življenjski partner, ki me ljubi že več kot 16 let, ki se je ukvarjal z vso mojo dramo, ki me je podpiral, ko sem padla, ki mi prinaša neskončne skodelice popolnega čaja, ki vedno odgovori na kakršnokoli vprašanje, ki je pomagal pri porodu najinih treh otrok ... Ne morem si predstavljati življenja brez tebe."

Milla in Paul imata še dve hčerki, štiriletno Dashiel Edan in dvanajstletno Ever Gabo, in kljub novemu družinskemu članu, ki ji vzame veliko časa, poskuša čim več časa preživeti tudi s starejšima hčerkama: "Ena najpomembnejših stvari mi je tudi to, da čeprav je v hiši nov dojenček, to še ne pomeni, da se bodo moji starejši otroci počutili prezrte, zlasti Dashiel, ki je čez noč postala srednji otrok ... Težko je bilo, ker sem od rojstva preživela toliko časa v porodnišnici ter zaradi pomanjkanja spanja spala takrat, ko je spala dojenčica, zato sem se včeraj zelo trudila preživeti dan s svojo neverjetno srednjo hčerko."