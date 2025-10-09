Šaljivi Dick Van Dyke: Bilo bi smešno, če ne bom dočakal 100 let

Igralec Dick Van Dyke, ki je znan po filmu Mary Poppins, bo decembra dopolnil 100 let, šaljivec, kakršen je, je nedavno izjavil, da bi bilo smešno, če ne bi dočakal tega mejnika, od katerega ga loči samo še nekaj več kot dva meseca. Zvezdnik je sicer o rojstnem dnevu že večkrat javno spregovoril, znan pa je tudi po tem, da nima rad praznovanj.

Dick Van Dyke meni, da bi bilo smešno, če bi umrl, tik preden bo dopolnil 100 let. Ko je nedavno komentiral bližajoči se rojstni dan, ko bo vstopil v drugo stoletje življenja, naj bi dejal: "Uradno nisem star 100 let vse do 13. decembra. Še dva meseca." Kot je poročal People, je dodal:"Bilo bi smešno, če mi ne bi uspelo."

Dick Van Dyke z ženo Arlene FOTO: Profimedia icon-expand

Igralec in njegova žena Arlene Silver sta se udeležila dobrodelne prireditve, kjer so zbirali sredstva za njegovo fundacijo in muzej, ki je trenutno še v gradnji. Zvezdnik je ob tej priložnosti dodal, da ne ve, s čim si je zaslužil ta življenjski dosežek."Včasih se hvalim s tem, kako sem prišel do stotice, a resnica je, da če bi vedel, da bom tako dolgo živel, bi bolje skrbel zase," je priznal.

"Razjeda me, ker res ne vem, kaj sem pravilno počel. Razen tega, da sem našel Arlene, nisem storil ničesar prav," je povedal o 54-letni soprogi, s katero se je poročil leta 2012. Ob tem je pozabil omeniti, da pri 99 letih še vedno trikrat na teden obišče telovadnico. O tem je pred mesecem na družbenem omrežju objavljal tudi Rick Springfield, ki je delil Van Dykovo fotografijo, ob njej pa pripisal: "Snemal sem epizodo Men's Health in šel v telovadnico, kaj mislite, koga drugega sem tam srečal, če ne 99-letnega Dicka Van Dyka, ki je vadil na vseh napravah."