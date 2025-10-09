Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Šaljivi Dick Van Dyke: Bilo bi smešno, če ne bom dočakal 100 let

Los Angeles, 09. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

Igralec Dick Van Dyke, ki je znan po filmu Mary Poppins, bo decembra dopolnil 100 let, šaljivec, kakršen je, je nedavno izjavil, da bi bilo smešno, če ne bi dočakal tega mejnika, od katerega ga loči samo še nekaj več kot dva meseca. Zvezdnik je sicer o rojstnem dnevu že večkrat javno spregovoril, znan pa je tudi po tem, da nima rad praznovanj.

Dick Van Dyke meni, da bi bilo smešno, če bi umrl, tik preden bo dopolnil 100 let. Ko je nedavno komentiral bližajoči se rojstni dan, ko bo vstopil v drugo stoletje življenja, naj bi dejal: "Uradno nisem star 100 let vse do 13. decembra. Še dva meseca." Kot je poročal People, je dodal:"Bilo bi smešno, če mi ne bi uspelo."

Dick Van Dyke z ženo Arlene
Dick Van Dyke z ženo Arlene FOTO: Profimedia

Igralec in njegova žena Arlene Silver sta se udeležila dobrodelne prireditve, kjer so zbirali sredstva za njegovo fundacijo in muzej, ki je trenutno še v gradnji. Zvezdnik je ob tej priložnosti dodal, da ne ve, s čim si je zaslužil ta življenjski dosežek."Včasih se hvalim s tem, kako sem prišel do stotice, a resnica je, da če bi vedel, da bom tako dolgo živel, bi bolje skrbel zase," je priznal.

Preberi še Dick Van Dyke zaradi bolezni izpustil vsakoletni dogodek

"Razjeda me, ker res ne vem, kaj sem pravilno počel. Razen tega, da sem našel Arlene, nisem storil ničesar prav," je povedal o 54-letni soprogi, s katero se je poročil leta 2012. Ob tem je pozabil omeniti, da pri 99 letih še vedno trikrat na teden obišče telovadnico. O tem je pred mesecem na družbenem omrežju objavljal tudi Rick Springfield, ki je delil Van Dykovo fotografijo, ob njej pa pripisal: "Snemal sem epizodo Men's Health in šel v telovadnico, kaj mislite, koga drugega sem tam srečal, če ne 99-letnega Dicka Van Dyka, ki je vadil na vseh napravah."

Preberi še Dick Van Dyke o 'prekletstvu' dolgega življenja: Izgubil sem veliko prijateljev

"Mislil sem, da mi pri 76 letih gre dobro, nato pa je Dick vstal z ene od naprav in zaplesal, preden sem odšel. Neverjetno!" je dodal glasbenik.

dick van dyke igralec rojstni dan šala 100 let praznovanje
Naslednji članek

Čustveno slovo v spomin na Halida Bešlića: organizirani številni žalni shodi

SORODNI ČLANKI

Dick Van Dyke o 46 let mlajši ženi: Vsi so rekli, da nama ne bo uspelo

99-letni igralec Dick Van Dyke še vedno telovadi trikrat na teden

Dick Van Dyke in Cher med tistimi, ki so pobegnili pred ognjenimi zublji

Dick Van Dyke: Toliko sem star, da bi lahko bil Bidnov oče

98-letni Dick Van Dyke po Trumpovi zmagi: Na srečo me ne bo zraven

Legendarni 97-letni Dick Van Dyke užival v Disneylandu

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286