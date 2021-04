Šaljivi Ryan Reynolds med cepljenjem: Končno sem dobil 5G

Na posnetku priljubljeni zvezdnik nosi zaščitno masko in rožnato kapo, ki je pri njegovih oboževalcih pritegnila veliko pozornosti.

"Končno sem dobil 5G," je pod fotografijo, na kateri ga cepijo, zapisal ameriški igralec Ryan Reynolds . S svojim komentarjem je želel biti zabaven, saj je, kot je videti, tudi sam zasledil številne teorije zarote, ki so se pojavile ob cepljenju proti covidu-19. Kakor koli, 44-letni igralec zaupa znanosti in si želi, tako kot večina, da bi se čim prej lahko vrnil nazaj v normalno življenje.

"Super, zelo sem vesela zate," se je glasil eden od komentarjev. Nekateri pa so se spotaknili ob njegovo pokrivalo, nekdo je celo zapisal: "Ampak ta kapa …" Spet tretji pa je dodal: "Čestitam, upam, da se zdaj ne boš spremenil v Deadpoola (stripovski super junak in lik, ki ga je Ryan igral v istoimenskem filmu)." Nekdo pa je zapisal: "Mislil sem, da je Deadpool nesmrten."Nekdo pa mu je celo predlagal: "Zdaj lahko postaneš različica Deadpool 5G." Tako so se v komentarjih pošalili igralčevi sledilci.

Njegovim stopinjam pa je sledila tudi njegova žena, 33-letna Blake Lively, ki se je tudi cepila.