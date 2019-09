Salma Hayek rojstni dan proslavila s fotografijo v kopalkah: 53 ali 35?

Salma Hayek se je na družbenih omrežjih oglasila en dan pred svojim 53. rojstnim dnevom. Zvezdnica je objavila zapeljivo fotografijo, na kateri nosi dvodelne kopalke, pod njo pa je pripisala: "Da, jutri imam 53 let. In kaj potem?"

53-letnica se zaveda, da je v odlični formi, in to so opazili tudi številni, ki so komentirali njeno fotografijo s plaže. Španski glasbenik Alejandro Sanz je pod fotografijo zapisal, da je čudovita in ji ob tem čestital za osebni praznik. Čestitkam se je pridružil tudi glasbenik Lenny Kravitz, ki je dodal, da še nikoli ni bila videti tako dobro. Eden od igralkinih oboževalcev pa se je pod fotografijo spraševal, ali jih namesto 53 v resnici šteje le 35.

Salma je s sledilci na Instagramu nato delila še nekaj utrinkov s praznovanja. Med drugim je objavila video, na katerem v družbi mariachijev prepeva pesem La Llorona (Jokica), ki jo je izvajala zdaj že pokojna kostariška pevka Chavela Vargas.

"Ni boljšega načina za praznovanje mojega rojstnega dne kot z družino, prijatelji, lepim vremenom v Londonu, z ženskim bandom mariachi, veliko tekile, vinom, okusno hrano, ljubeznijo, plesom in petjem v spomin Fride Khalo in Chavele Vargas. Hvala, Francois, Valentina in Marjo za to nepozabno noč," je zapisala pod video.