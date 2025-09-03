Salma Hayek 59. rojstni dan praznovala v rdečem bikiniju

Salma Hayek je vstopila v zadnje leto petega desetletja. Zvezdnica je 59. rojstni dan obeležila z objavo fotografije v rdečem bikiniju, ob številnih čestitkah pa je bila deležna tudi pohval na račun mladostnega videza. Igralka sicer redno deli fotografije v kopalkah, maja pa je krasila poletno naslovnico revije Sports Illustrated Swimsuit, ki slovi po fotografijah v kopalkah.
"59 potovanj okoli sonca in še vedno plešem. Na zdravje vsem vam in hvala za vso ljubezen," je pripisala v angleščini in španščini, s čestitkami pa sta se oglasila tudi igralec Anthony Hopkins in manekenka Linda Evangelista, ki ima sina z igralkinim možem François-Henrijem Pinaultom.
"Ko sem bila dolgo dolgo časa nazaj še mlada, sem bila vedno navdušena, ko sem listala izdajo s kopalkami revije Sports Illustrated in razmišljala, kdo vse bo še v njej. Ker nisem izgledala kot manekenka, mi seveda ni prišlo na misel, da bi lahko nekega dne tudi jaz bila v njej," je za omenjeno revijo pred meseci povedala zvezdnica in dodala: "Če bi mi kdo rekel, da bom pri 58. letih na naslovnici, bi ga vprašala po zdravju, a svet se je spremenil in to je navdušujoče."
