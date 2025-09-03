Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Salma Hayek 59. rojstni dan praznovala v rdečem bikiniju

Los Angeles, 03. 09. 2025 15.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
1

Igralka Salma Hayek je dopolnila 59 let. Zvezdnica filmov Frida, Od mraka do zore in Desperado je rojstni dan obeležila z objavo fotografije na družbenem omrežju, na njej pa na jahti ob sončnem zahodu nazdravlja s koktajlom, oblečena v rdeč bikini. Pod objavo so ji čestitali številni sledilci, med njimi tudi zvezdniški prijatelji.

Salma Hayek je vstopila v zadnje leto petega desetletja. Zvezdnica je 59. rojstni dan obeležila z objavo fotografije v rdečem bikiniju, ob številnih čestitkah pa je bila deležna tudi pohval na račun mladostnega videza. Igralka sicer redno deli fotografije v kopalkah, maja pa je krasila poletno naslovnico revije Sports Illustrated Swimsuit, ki slovi po fotografijah v kopalkah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"59 potovanj okoli sonca in še vedno plešem. Na zdravje vsem vam in hvala za vso ljubezen," je pripisala v angleščini in španščini, s čestitkami pa sta se oglasila tudi igralec Anthony Hopkins in manekenka Linda Evangelista, ki ima sina z igralkinim možem François-Henrijem Pinaultom.

Preberi še Salma Hayek ima zaradi družine težave pri snemanju fotografij v bikiniju

"Ko sem bila dolgo dolgo časa nazaj še mlada, sem bila vedno navdušena, ko sem listala izdajo s kopalkami revije Sports Illustrated in razmišljala, kdo vse bo še v njej. Ker nisem izgledala kot manekenka, mi seveda ni prišlo na misel, da bi lahko nekega dne tudi jaz bila v njej," je za omenjeno revijo pred meseci povedala zvezdnica in dodala: "Če bi mi kdo rekel, da bom pri 58. letih na naslovnici, bi ga vprašala po zdravju, a svet se je spremenil in to je navdušujoče."

salma hayek rojstni dan 59 let igralka bikini
Naslednji članek

Cardi B ni kriva za napad na varnostnico v Los Angelesu

SORODNI ČLANKI

Salma Hayek, kljub poroki z milijarderjem, pod 'pritiskom', da služi svoj denar

Salma Hayek oboževalce znova razveselila s fotografijami v kopalkah

Salma Hayek počaščena, da je lahko nosila olimpijsko baklo

Salma Hayek ob obletnici poroke delila poročne fotografije

Salma Hayek in pastorka v Italiji pritegnili pozornost z izbiro podobnih oblek

Salma Hayek ponosno pokazala sive lase: Pripravljena na modrost

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
3320.
03. 09. 2025 16.06
🤤🤤🤤
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198