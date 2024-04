Salma Hayek ima zaradi družine težave pri snemanju fotografij v bikiniju

Salma Hayek ne najde niti trenutka miru, ko poskuša narediti nekaj fotografij v bikiniju. 57-letna igralka je na družbenem omrežju delila več fotografij svojih poskusov poziranja v kopalkah, vendar so bili poskusi neuspešni, saj ji je družina v obraz brizgala vodo iz cevi. "Ko ti družina ne dovoli, da v miru posnameš fotografije v bikiniju," je šaljivo zapisala pod objavo. Za nekoga, ki na družabnih omrežjih deli veliko fotografij v kopalkah, je igralka pogosto odkrita glede tega, kaj se dogaja v ozadju oziroma med snemanjem fotografij.

Prejšnji mesec je oboževalcem zaupala, da je eno fotografijo njenega elegantnega bikini videza posnela njena 16-letna hči Valentina . "Dobro je imeti fotografa v družini," je zapisala Salma pod objavo in pripisala zahvale najstnici.

Igralka je pred meseci oboževalcem omogočila tudi vpogled v eno od svojih številnih rutin ličenja na družbenih omrežjih, kjer je predstavila svojo domačo rutino ličenja in ustvarjanja pričeske. "Tukaj ne varujemo nasvetov za lase," je zapisala na socialnem omrežju pod videoposnetek svojega trika za prikrivanje sivih las. "Poglejte vse te bele lase," začne posnetek, medtem ko si s prsti potegne skozi njih, da pokaže svoje sive lase. "V čem je skrivnost? Kako lahko včasih pokriješ narastek, ne da bi ga moral barvati?" Nato je s sledilci delila svoj domači trik. "Torej, ko sem sama, si nanesem samo maskaro! Samo pojdi takole," pravi, ko pokaže, kako potegne s krtačko skozi svojo linijo las,"in vsi tisti mali uporniški, ki štrlijo navzgor, ne le počrnijo, ampak ostanejo ravni".

Zvednica je tako že leta odkrita glede svojega pogleda na lepoto. Leta 2020 je za People's Beautiful Issue pozirala brez ličil in spregovorila o tem, da se je pred leti zelo kritizirala. "Ko gledam svoje slike v 30. ali 40. letih, se vidim lepšo, kot sem se videla takrat," je dejala."Ko se zdaj pogledam v ogledalo in že obstajajo stvari, ki jih sedaj ne vidim, pomislim, kako zelo mi bodo všeč čez 10 let," je zaključila.