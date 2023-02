Salma Hayek: Imela sem fobijo pred zakonom in poroko

Igralka Salma Hayek je nedavno priznala, da so jo pred poroko morali dobesedno zvleči pred oltar. Zvezdnica je svojo poroko iz leta 2009, ko je s sedanjim možem Françoisom-Henrijem Pinaultom stopila pred matičarja, v nedavnem intervjuju primerjala z nekakšno intervencijo, zarotniki pa so bili tudi člani njene družine.

Salma Hayek je v nedavnem intervjuju za revijo Glamour razkrila, da se ji niti sanjalo ni, da se bo na valentinovo poročila, dokler se niso vpletli tudi člani njene družine. "Odpeljali so me do sodišča. Moji starši in moj brat so me pretentali. Takrat sem imela fobijo pred zakonom in poroko," je pripovedovala 56-letna igralka.

icon-expand Salma Hayek in François-Henri Pinault FOTO: Profimeda

Zvezdnica je pripomnila še: "Bila sem zelo nervozna. Pripravljena sem bila na zakon, samo nisem se želela pojaviti tam tistega dne in to storiti." Ko je bila postavljena v situacijo, kjer ni imela druge izbire, si je ob spoznanju, da sta s Pinaultom praktično že kot mož in žena, oddahnila. S 60-letnim poslovnežem sta pozneje še enkrat obnovila poročne zaobljube, sedaj pa na oba datuma praznujeta obletnico poroke. Preden sta se poročila, sta bila par tri leta in sta že imela hčerko Valentino, ki je sedaj stara 15 let. Pinault je do takrat igralko že dvakrat zaprosil, a ga je obakrat zavrnila.