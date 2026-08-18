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Salma Hayek je postala babica

Los Angeles, 18. 08. 2026 12.54 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Salma Hayek

Hollywoodska zvezdnica Salma Hayek je postala babica. Njen pastorek François Pinault ml. je v začetku meseca s soprogo Laro Cosimo povil sina. Ponosna babica je na Instagramu delila prikupen posnetek, na katerem vnuka drži v rokah, medtem ko se ji ta nasmiha.

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"Blagoslovljeni smo, da smo izrekli dobrodošlico četrti generaciji Françoisa, čeprav ga bom sama imenovala Panchito. Zdi se, da mu je ime všeč, jaz pa ga ne bi mogla imeti bolj rada," je pod posnetek, na katerem pestuje svojega prvega vnuka, zapisala ponosna novopečena babica Salma Hayek.

Hollywoodska zvezdnica, poročena s poslovnežem Françoisom-Henrijem Pinaultom, si je nov naziv nadela po tem, ko je njen pastorek François Pinault ml. v začetku meseca s soprogo Laro Cosimo povil sina. Prvi mesec življenja svojega prvorojenca je na Instagramu delila tudi nemško-ameriška manekenka in vplivnica.

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KOMENTARJI1

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Pujček
18. 08. 2026 13.58
Stara pač.
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