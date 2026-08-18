Salma Hayek je postala babica

"Blagoslovljeni smo, da smo izrekli dobrodošlico četrti generaciji Françoisa, čeprav ga bom sama imenovala Panchito. Zdi se, da mu je ime všeč, jaz pa ga ne bi mogla imeti bolj rada," je pod posnetek, na katerem pestuje svojega prvega vnuka, zapisala ponosna novopečena babica Salma Hayek.

Hollywoodska zvezdnica, poročena s poslovnežem Françoisom-Henrijem Pinaultom, si je nov naziv nadela po tem, ko je njen pastorek François Pinault ml. v začetku meseca s soprogo Laro Cosimo povil sina. Prvi mesec življenja svojega prvorojenca je na Instagramu delila tudi nemško-ameriška manekenka in vplivnica.