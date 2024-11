Salma Hayek, kljub poroki z milijarderjem, pod 'pritiskom', da služi svoj denar

Kot so zapisali v reviji, je bila igralka rojena v bogato družino, a je njen oče, ki je delal v naftni industriji, denar izgubil, ko je bila ona v svojih 20. letih. Mehičanka se je nato preselila v Los Angeles in s svojim zaslužkom preživljala družino, ki je ostala v njeni rodni državi.

"Takrat sem postala najboljša različica sebe," je povedala in se spomnila, da so po njeni poroki s Francozem, ki je izvršni direktor luksuzne maloprodajne skupine Kering, mnogi z njo želeli razpravljati o denarju."Zame je bil privilegij tega, da imam veliko denarja, da mi o denarju ni potrebno razmišljati, izkazalo pa se je, da ljudje z menoj želijo govoriti zgolj o denarju," je dejala in dodala, da so se prav zaradi bogastva z njo želeli spoprijateljiti tudi drugi premožni ljudje."Do mene so prihajai neznanci, ki niso bili moji prijatelji, a so to želeli biti, ker so tudi oni bogati," se je spominjala.