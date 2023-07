Salma Hayek navdušena nad Hrvaško: na enem od otokov gradi hišo

Novico o tem, da se ameriška igralka tako navdušuje nad Hrvaško, da si tam gradi svoje novo domovanje, je v podkastu Bljesak razkril Amer Tanović. "To je majhen otok na Hrvaškem, več podrobnosti pa ne bom razkril, ker se mi ne zdi prav," je povedal mostarski arhitekt, ki že 17 let živi in dela v New Yorku. Prav on je namreč tisti, ki bo poskrbel za arhitekturno zasnovo njene hiše, trenutno pa se ukvarja še z zaključevanjem enega od reških hotelov.