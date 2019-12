Salma Hayek ob Angelini Jolie: Kakšno srečo imam

Salma Hayek, poročenaPinault, je s svojimi oboževalci na Instagramu delila zvezdniški selfi, na katerem sta se ji pridružila tudi igralca Angelina JolieinKumail Nanjiani.Igralski trio trenutno snema film, v katerem bodo glavno besedo imeli Marvelovi nesmrtni junaki The Eternals in bo pripovedoval zgodbo o močnih nesmrtnikih, ki so pomagali oblikovati človeštvo in zgodovino Zemlje.