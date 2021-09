Salma Hayek ob hčerinem rojstnem dnevu: Ti si moje vse

Valentina, hči igralke Salme Hayek, je dopolnila 14 let. Njena slavna mati je ob tej priložnosti delila redko fotografijo, na kateri sta obe s hčerko, za njima pa je sončni zahod. Zvezdnica je ob fotografiji čestitala hčeri tako v angleščini kot v španščini.

"Moje drago dekle, ti si moje vse. Blagoslovljen naj bo dan, ko si prišla v moje življenje, in siješ s svojo močno lučjo. Vse najboljše, Valentina! Hvala, da si ti ti!" je ob fotografiji zapisala zvezdnica, enak zapis pa ponovila še v španščini. Na fotografiji sta mati in hči, ki se držita za roke in prislanjata glavi druga ob drugo.