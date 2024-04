Salma Hayek ob obletnici poroke delila poročne fotografije

Med komentarji so se takoj pojavile številne čestitke, zakoncema pa so večno ljubezen zaželeli tudi njuni zvezdniški prijatelji. "Način, na katerega te gleda in ti njega," je opazila igralka Jessica Alba , Viola Davis pa je dodala: "Popolno!"

Hayekova in Pinault, ki sta se spoznala leta 2006, sta poročno slavje za prijatelje in družino gostila več mesecev za tem, ko sta se poročila na matičnem uradu v Parizu na valentinovo leta 2009.

Zvezdnica filma Desperado je pred časom razkrila, da jo je milijarder za roko zaprosil že dvakrat prej, a ga je obakrat iz strahu zavrnila. "Sram me je priznati, kolikokrat me je moral vprašati," je dejala februarja 2021 v intervjuju za Times of India. Njen strah pred poroko je vztrajal vse do poročnega dne v Parizu, kjer so jo, je priznala, do oltarja odvlekli člani njene družine.

Svoj poročni dan je označila za neke vrste posredovanje, februarja 2023 pa je za Glamour dejala, da tistega dne ni vedela, da se bo poročila. "Odpeljali so me na urad. Vsi so se združili proti meni, moji starši in moj brat. Imela sem fobijo pred zakonom. Bila sem zelo nervozna. Privolila sem v poroko, a se nisem imela namena prikazati tistega dne in stopiti pred oltar," je dejala.