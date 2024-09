Salma Hayek oboževalce ponovno razveselila s fotografijami v kopalkah

Nekatere zvezdnice nikoli ne nehajo navduševati in ena od njih je Salma Hayek. Priljubljena igralka je nedavno dopolnila 58 let, a se lahko pohvali s telesom 20-letnice. Zvezdnica se svoje zapeljivosti več kot očitno zaveda, saj je ob svojem rojstnem dnevu oboževalce razveselila z galerijo fotografij v kopalkah, ob kateri je pripisala, da so vse nastale nedavno in da nobena ni iz njenih mlajših let.

Salma Hayek je ena od tistih zvezdnic, ki jih skok v kopalke tudi v nekoliko zrelejših letih, nikakor ne skrbi. Zvezdnica je 2. septembra dopolnila 58 let, a po njenem telesu sodeč bi ji le redko kdo pripisal toliko pomladi. Svoje zapeljivosti se igralka še kako dobro zaveda, zato je ob rojstnem dnevu oboževalce 'počastila' s fotografijami v kopalkah.

Novopečena 58-letnica je delila galerijo 18 fotografij, na katerih pozira v kopalkah. Ob tem je sama sebi voščila vse najboljše in poudarila, da so vse fotografije nastale nedavno ter da nobena ni iz njenih mlajših let. Poleg opisa v angleščini je dodala še opis v španščini, ob tem pa dodala še besedo "hvaležna".

"Bomba", "Pri 58 letih si videti veliko bolje kot večina 20, 30 let starih žensk" in"58 je očitno novih 28" je le nekaj komentarjev, ki so jih navdušeni sledilci zapisali pod objavo zvezdnice. Med drugim so bile nad njeno postavo navdušene tudi veliko mlajše manekenke, kot je denimo 27-letna Camila Morrone, nekdanje dekle Leonarda DiCapria in 66-letna Sharon Stone, ki prav tako slovi po svoji zapeljivosti, pa je igralski kolegici zaželela vse najboljše.