Odziv na komentarje: Ne uporabljam botoksa, a morda bi bil že čas

Hollywoodska igralka Salma Hayek je po objavljeni fotografiji brez ličil na družbenih omrežjih naletela na številne komentarje glede njenega videza. Oboževalci so prepričani, da je posegla po polnilih, a igralka se je domislila zanimivega odgovora.

Medtem ko Salma Hayek preživlja prosti čas na plaži, so jo oboževalci na Instagramu neupravičeno kritizirali, da je zaradi svojega mladostnega videza zagotovo posegla po polnilih. Eden od sledilcev je zapisal: "Preveč botoksa. Salma, to res ni potrebno."

Salma Hayek se je spretno odzvala komentarjem na Instagramu. FOTO: Profimedia

53-letna igralka si komentarja ni jemala preveč k srcu in odgovorila: "Nimam botoksa. Ampak hvala za nasvet, ker mislim, da je morda prišel čas tudi zame."Oboževalci so se hitro odzvali in zatrdili, da lepotni popravki niso potrebni.

Salma je v preteklosti sicer že razmišljala o lepotnih posegih, predvsem zaradi svoje kariere in vlog. V komediji Like a Boss, ki so jo premierno predvajali na začetku letošnjega leta, je nastopila v vlogi vodje kozmetičnega podjetja, želela pa se je resnično vživeti v svojo vlogo, zato je poleg rdečih las in sivih kontaktnih leč pomislila tudi na polnilo za ustnice.

Salma Hayek v filmu Like a Boss. FOTO: Profimedia